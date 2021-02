El bienestar de los empleados es imprescindible

¿Recuerdas cuando el bienestar corporativo consistía en ofrecer un gimnasio, refrigerios saludables e incluso un jardín en la terraza? Bueno, así se pensaba antes.



Hoy en día, las compañías no solo se ocupan de cuidar la salud física de sus empleados, sino también la salud mental, porque saben el costo de la incertidumbre, la ansiedad, el estrés y las nuevas responsabilidades que trajo la pandemia, y reconocen que es necesario apoyar a sus empleados de una manera más holística.

El bienestar es bueno para los empleados y también para la compañía. Y quienes incorporan el bienestar en los tres pilares clave de la experiencia del empleado –cultura, espacio digital y espacio físico–, pueden orientar a sus empleados y a sus compañías en el camino hacia el éxito.



Dejar en claro que está bien no estar bien



No importa cuántos programas de bienestar ofrezcas si la cultura de tu empresa no demuestra apoyo. Las iniciativas de bienestar funcionan mejor en aquellas organizaciones que tienen una base sólida de respeto, confianza, colaboración, cuidado y empatía, que permite a los colegas alentarse mutuamente.



Las personas necesitan sentirse seguras a la hora de tomarse un momento para cuidarse y pedir ayuda, en especial cuando se trata de la salud mental.



● Ofrece actividades para la salud mental y el mindfulness, como terapia, grupos de meditación y capacitación para el manejo del estrés, y pide a los líderes que las impulsen.



● Alienta a los gerentes a apoyar a los miembros del equipo que participan de las actividades de bienestar.



● Invita a los líderes a hablar de manera abierta y transparente sobre sus propios problemas y cómo los manejan.



Si lo haces bien, los empleados podrán hablar de la meditación o de la terapia con la misma confianza con la que dirían que van al dentista.



Enfocarse en el bienestar digital



Hoy, con tantos empleados trabajando desde casa, la mayoría de las interacciones son virtuales. Y ahora más que nunca, el espacio de trabajo digital es esencial para lograr una buena experiencia.



Probablemente, nuestra interacción con la tecnología que utilizamos todos los días en el trabajo es tanto o más importante para nuestro bienestar que las tecnologías y aplicaciones de bienestar. Si los empleados se sienten distraídos o abrumados por las solicitudes que reciben a diario en docenas de aplicaciones, es poco probable que puedan mantener la concentración y la creatividad que necesitan para sentirse a gusto con el trabajo y tener éxito. En cambio, si disponen de tecnología integrada e intuitiva, tendrán menos estrés por miedo a saltarse alguna tarea importante, o incluso por recordar una contraseña más.



Crear un espacio para triunfar



Con los espacios de trabajo digitales, las compañías pueden entregar una experiencia segura, confiable y constante que elimine el ruido y las distracciones del trabajo para permitir que los empleados se concentren y puedan innovar y generar valor. Incluso pueden integrar el bienestar en su día a día, al aprovechar las capacidades de las microaplicaciones que les permiten llevar adelante tareas esenciales relacionadas con el bienestar.



Por ejemplo:



● Realizar encuestas de pulso para monitorear y mejorar la satisfacción del empleado.



● Compartir buenas noticias para mejorar la moral.



● Reconocer los logros de los colegas para fomentar el compromiso y el desarrollo de la comunidad.



● Mostrar el contenido relevante y las preguntas frecuentes para apoyar a los empleados y empoderarlos en todos los aspectos (físico, mental, económico, espiritual y emocional).

Todos vivimos los desafíos de la pandemia de diferentes maneras. Pero una cosa sí es universal: cuando las personas tienen una sensación de bienestar en el trabajo, pueden liberar su potencial, trabajar con propósito y de manera creativa, manejar el estrés cotidiano y hacer contribuciones significativas para el éxito de toda la organización.



Donna Kimmel, vicepresidente ejecutiva y directora de recursos humanos de Citrix.