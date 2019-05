‘El cambio de una economía no se hace solo con políticas’

Londres es, hoy en día, una de las mayores capitales financieras del mundo y, por eso, conoce las claves de cómo lograr un buen desarrollo de su economía. Es por esto que según Peter Estlin, alcalde del distrito financiero de la ciudad, son varios los aspectos a impulsar, no solo políticas desde el Gobierno.



¿Cómo fueron las reuniones con el Gobierno de Colombia?



Gran parte del encuentro fue para discutir oportunidades alrededor de la economía naranja y cómo se puede usar el potencial de innovación de Londres. También se habló de la misión del mercado de capitales y las consideraciones que se conocerán en junio sobre las reformas al sector financiero para crear mayores flujos de capital. Y por supuesto hablamos mucho sobre el medio ambiente y las finanzas verdes sostenibles para infraestructura.



¿Cómo seguir desarrollando las finanzas verdes en el país?



Hay muchas formas. Lo primera es que ya hay equipos de los dos gobiernos trabajando para lograr un crecimiento sostenible, y se busca cómo mejorar la transparencia en los activos, y darle una mayor visibilidad. En segundo lugar, puede ser importante la experiencia del Reino Unido en finanzas verdes, en términos de la obtención de capital. Creemos que el Gobierno va a seguir impulsando la emisión de bonos verdes, y no solo podemos ayudar en la creación de estos, sino también en atraer las inversiones. Un punto importante es incitar a los gestores de activos a llegar a Colombia y, de hecho, recientemente dos han obtenido aprobaciones para iniciar sus operaciones en el país.



¿En qué proyectos hay un mayor interés desde el Reino Unido?



Teniendo en cuenta nuestras fortalezas, podemos aportar en varias etapas, tanto desde el project managing hasta lograr el financiamiento correcto para cada construcción, pues nuestra mayor experiencia es en ‘servicios de infraestructura’ como arquitectura o ingeniería. Hemos hablado con el Gobierno de la red de carreteras y del ferrocarril. Todo esto va a ser clave en el Colombia Inside Out de Londres de junio.



¿Cómo ven que podría ayudar el Colombia Inside Out?



Funciona como una ventana en la que Colombia mostrará sus prioridades y proyectos como medio para obtener financiamiento. Es para ponerse en el escaparate del mercado internacional.



¿Eso generará negocios al país?



Al combinar temas como el compromiso contra el cambio climático o el proceso de paz con el interés por desarrollar la economía naranja se crea todo un horizonte de temas que se pueden desarrollar. En esa semana se verá la exposición del Gobierno, mostrando su visión y eso llevará a conversaciones bilaterales.



¿Qué cree que necesita Colombia para seguir desarrollando sus finanzas?



Se debe iniciar con tener una visión de cómo lograrlo, y creo que el Gobierno tiene claros puntos como la protección del medio ambiente y crear una economía más innovadora y diversificada. La realidad es que mucho tiene que ver con la cultura de innovación, y esto no solo depende de atraer a los jóvenes y el emprendimiento, sino también atraer capital, llegar a las fuentes de este dinero, desarrollar los venture capital y las inversiones privadas. Es una combinación de cambios de política, pero también de motivación, de hacer que la gente haga cosas distintas, pues no se cambia la economía simplemente con políticas.



¿Qué legislación se necesita para aumentar el acceso?



Hay un 15% o 20% de colombianos que están financieramente excluida. ¿Por qué deberían entrar? ¿En qué les podía ayudar la tecnología financiera? En Reino Unido tenemos lo que llamamos el crédito universal, que es un mecanismo para la gente con menores recursos y en el que la única forma de que puedan acceder es online, eso incentiva a que usen esas tecnologías. Luego es clave la educación, así como identificar sus pasiones y necesidades, mostrarles los beneficios que tendrán.



¿Qué tan importantes pueden ser las fintech para Colombia?



El papel de las fintech en el acceso al sistema financiero es fundamental, y es algo que se ve en todo el mundo. De hecho, es un área en el que hay grandes oportunidades de colaboración entre Colombia y Reino Unido. El 42% de las personas que se dedican a la innovación en Londres no nacieron allí, son de Colombia, India, China... y usan el ecosistema para innovar, desarrollos que pueden llegar al país o se pueden replicar.



¿Qué se puede conseguir en Colombia con el UK Pact?



Estamos hablando con el Ministerio de Ambiente sobre la Alianza para el Crecimiento Sostenible, y este es un elemento. El Pact es un programa de colaboración técnica para temas medioambientales. Como contribución inicial pusimos 2 millones de libras, pero en el proyecto general, que es alrededor de temas como el crecimiento sostenible, la deforestación, la movilidad, las energías limpias o la infraestructura, hemos puesto alrededor de 160 millones de libras en los últimos años. Dependiendo de cómo vaya la alianza, podemos incrementar las contribuciones. Colombia es una de las prioridades para nosotros en cuanto a las alianzas.



¿El Gobierno sí está preocupado por el medio ambiente?



Hay pasión por proteger las selvas y detener la deforestación, que elimina 200.000 hectáreas por año. Pero debe ir más allá de demostrar que puede tomar acción, pues el país puede ser una voz en el mundo sobre el tema. Lo importante es la velocidad de ese cambio, y Duque ha mostrado su intención de que Colombia sea un ejemplo como país de frenar la deforestación e impulsar un crecimiento sostenible.



¿Cómo ayudan las empresas?



Son clave. La cuestión no es solo lo que van a hacer los gobiernos, sino también las empresas y las personas. El Gobierno pone los impulsos, los negocios se alinean con unos propósitos sostenibles que mejorarán su rendimiento y las personas toman las medidas necesarias.