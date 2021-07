El cobro del espacio público

En días recientes en Bogotá se generó una polémica entre la administración distrital y el gremio de comerciantes por la intención del gobierno local de cobrar por el espacio público ocupado por los restaurantes que integran la estrategia 'Bogotá a cielo abierto 2.0'. Éste es un plan del Distrito para estimular la reactivación del sector gastronómico, muy golpeado por la crisis de la pandemia.



El corazón de la iniciativa es precisamente que, ante las restricciones de aforo dentro de los establecimientos, los restaurantes pudieran atender a sus clientes en zonas públicas habilitadas. En buena hora, la alcaldía capitalina ha reversado la decisión de que este cobro se implemente en este año en medio de la lenta recuperación de este sector de la economía bogotana, que es responsable por la generación de muchos puestos de trabajo.



No se trata de eximir a los restaurantes del pago por el uso del espacio que pertenece a todos, sino de entender los tiempos de la pandemia y, en especial, de la reactivación. Las dificultades del sector gastronómico no han sido pocas y es pronto para que, por participar en una iniciativa que busca dinamizarlo, los miembros de esta rama productiva asuman una nueva carga en sus finanzas debilitadas.



Otra reflexión es la aplicación universal de esta intención de cobro. De decretarse el próximo año este pago por el uso del servicio público, este costo no debería caer única y exclusivamente sobre los hombros de los restaurantes formales. Si el Distrito quiere cobrar el aprovechamiento de este bien de todos, pues todos los ocupantes del mismo deben pagar con equidad. Sería un mensaje lamentable imponer esta contribución a quienes pagan impuestos y crean empleos formales mientras que otros se benefician sin aportar.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda