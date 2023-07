El ejemplo de Muii

Muii es una empresa que produce y comercializa brownies en los mercados colombiano y mexicano, fruto del sueño y dedicación de Alejandra Paredes y Nicolás Roa, dos jóvenes empresarios que desde hace 16 años construyeron este emprendimiento basado en la innovación, la calidad y la sofisticación del servicio, que hoy genera 105 empleos, de los cuales 77% son mujeres.



Pero esto no ha sido gratuito. Imagínense que Colombia registra una mortalidad empresarial muy alta: del total de las 294.896 empresas creadas durante 2017, cinco años después solo se encontraban operando el 33,5%. En contraste, de las 66.938 sociedades que se crearon en 2017, el 44,5% logró sobrevivir, una cifra similar al promedio de los países de la Ocde.



Entre los factores que afectan la sobrevivencia están la baja productividad y la ausencia de precios competitivos. Asimismo, la condiciones de entorno en donde existen múltiples retos a superar, entre ellos, la cobertura y continuidad del servicio de energía que en departamentos como Chocó, Guainía, La Guajira, Vaupés, Amazonas, Putumayo, Guaviare y Vichada no llega al 80%; la cobertura de internet, que está por debajo del 10% en el 52% de los departamentos; la seguridad, la modernización y disponibilidad de la conectividad terrestre y aérea entre las regiones y con el mundo, y las facilidades para atraer inversión.



La planta de producción de Muii está ubicada en el Parque Industrial ‘El Cortijo’, en Cajicá, y fue escenario del lanzamiento del quinto ciclo del programa Fábricas de Productividad y Sostenibilidad, estrategia liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las Cámaras de Comercio del país, Confecámaras, Comfama y Compensar, que acompaña a las empresas para que produzcan de una manera más eficiente.



Fue maravilloso estar allí y ver una empresa como una colmena de productividad en un país que produce tantas noticias negativas que impactan la actividad cotidiana. Muii es una de las 6.000 empresas que ha pasado por Fábricas de Productividad desde 2018, estrategia que les brinda asistencia técnica especializada, en temas como sostenibilidad ambiental, calidad, productividad laboral y operacional, gestión comercial, modernización de productos y procesos, entre otros temas.



Muii ha reducido sus tiempos de producción en un 30%, lo que le ha permitido mejorar la calidad y disminuir en un 21% los productos no conformes y, por ende, las devoluciones. Su próximo objetivo es que la sostenibilidad ambiental esté en el ADN de su modelo de negocio.



Estos son los héroes que demuestran que sí se puede hacer la tarea por la supervivencia y el crecimiento empresarial en un entorno complejo, si nos enfocamos en las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas para impactar de manera positiva la actividad del sector productivo, sinónimo de desarrollo social y económico.



Un ejemplo que pone de presente que el empresariado colombiano debe continuar siendo el gran motor del bienestar, desarrollo y equidad en el país, gracias a su aporte a la generación de valor, la creación de empleo y la movilidad social.



JULIÁN DOMÍNGUEZ RIVERA

Presidente de Confecámaras