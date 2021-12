El elefante de Wom que se le metió al rancho al MinTIC

Dice un adagio popular, con el que no estoy de acuerdo, que lo que mal comienza, mal termina. Pese a mi desacuerdo, en muchas ocasiones, es válida la apreciación.



La entrada de Wom como operador entrante al país ha estado llena de desaciertos desde el momento en que le adjudicaron el espectro en la última subasta, algo que felicité con reservas. Quise entender y justificar el famoso error de digitación, supuestamente, cometido por un delegado de dicha compañía, pero cada vez veo más y más metidas las manos del gobierno favoreciendo a la compañía que se jacta de haber llegado a romper el mercado.



El sector de telecomunicaciones en Colombia necesita seguridad jurídica y tener reglas claras para que se pueda competir y seguir haciendo las inversiones para lograr cerrar la brecha de conectividad. PUNTO.



Es extraño que en agosto de 2021 el Gobierno haya expedido el decreto 934 reglamentando las condiciones para la cesión de espectro conforme a lo ordenado por la Ley 1978 de 2019 y ahora se publique un proyecto de decreto que pretende modificarlo.



El proyecto de decreto hace unas modificaciones de fondo sobre un aspecto que se ha venido debatiendo con los operadores móviles y que tiene que ver con la regulación que se debe aplicar a los operadores cuando estos tienen la condición de entrante o de establecido.



La regulación en Colombia ha buscado promover la competencia y ha incorporado mecanismos que garantizan el ingreso de nuevos competidores al mercado, de manera que se eliminen barreras mientras el nuevo que entra al mercado va haciendo las inversiones y ofreciendo sus planes y servicios. Por esto se encuentra regulada la interconexión y el acceso al servicio del roaming nacional con unos precios mucho más bajos para un operador entrante que por primera vez tiene espectro que, para un operador establecido, durante un periodo de cinco años, tiempo que el regulador estima suficiente para que se logre un nivel de despliegue de red propio suficiente.



Posteriormente, WOM anunció que se fusionaría con Avantel, empresa que, en la práctica, ha irrespetado su condición y favorecimiento como entrante al haberse opuesto a reconocer los cargos de acceso como operador establecido con unas cuentas pendientes de pago que ascienden a más de 100 mil millones de pesos.



Más adelante conoceríamos unas sanciones que la ANE le impuso a Avantel por permitir el uso de su espectro a WOM para proveer los servicios.



De qué manera debería tratarse a Wom fusionado con Avantel ¿cómo entrante o cómo establecido?



La CRC cuando impuso la servidumbre de acceso a la interconexión y roaming a Claro y TIGO señaló que debería identificarse el tráfico si provenía de Avantel o de Wom para determinar qué valor debía pagar, como establecido o entrante.



Luego el decreto 934 de 2021, reglamentario de la cesión del espectro, estableció que no podrán cederse los permisos de uso del espectro radioeléctrico, mientras el cedente o el cesionario sea beneficiario de las reglas diferenciales para operadores entrantes previstas por la CRC, so pena de perder su condición de operador entrante y los beneficios respectivos a tal calidad.



En la parte de los requisitos, el 934 también señalaba que se debía adjuntar una declaración indicando que el cedente como el cesionario no son beneficiarios de las reglas diferenciales para operadores entrantes previstas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones o adjuntar la renuncia a esta calidad para cumplir con este requisito y sobre las fusiones señaló que debería acreditarse ante al MinTIC los requisitos previstos para la cesión, lo cual implica que se debe renunciar a la calidad de entrante si se quiere lograr su aprobación.



El proyecto de decreto publicado por el MinTIC, tan solo tres meses después de haber publicado el Gobierno el 934, elimina esta consecuencia, ya no se da claridad sobre el efecto que tendría hacerse al espectro de un operador establecido por parte de un entrante salvo lo mencionado en su parte final sobre fusiones o integraciones cuando dice que se debe dar cumplimiento a lo establecido por la CRC en relación con el mecanismo de identificación de la red de acceso desde la que se origina el tráfico.



No es claro por qué se hacen estas modificaciones ¿por qué no se deja claro cómo se aplica un mecanismo tan trascendente para la competencia en el sector como es el de definir si se es entrante o establecido? Un sector como este no puede estar en esta situación de incertidumbre y conflicto.



¿De dónde viene la orden de favorecer tanto a Wom? La ministra Valderrama acaba de llegar. ¿De Presidencia? ¿O todo ha sido a espaldas del Presidente?



NICOLA STORNELLI GARCÍA

Analista e Investigador de Tendencias Digitales

Twitter: @puertodigita