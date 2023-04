El Español y su adaptabilidad tecnológica

El 23 de abril de cada año se conmemora el Día del Idioma Español en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y también el Día de la lengua inglesa. La elección de esta fecha acoge al aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, y casualmente, el fallecimiento de William Shakespeare, el escritor más importante del idioma inglés, por lo cual ambos dialectos “comparten la torta” el 23.

Nelson Mandela afirmaba que “si hablas a un hombre en una lengua que entiende, el mensaje llega a su cabeza. Si le hablas en su lengua, le llega a su corazón”. Esta premisa ha estado presente en la ONU desde su fundación.



El español no solo es el tercer idioma más hablado del mundo (593 millones), también es uno de los más utilizados en la Red y el que más rápidamente se extiende por el planeta (tres millones de personas cada año). Respecto de 2022, el número de hispanohablantes se incrementó en 98 millones de personas.



La última edición del estudio anual, realizado por We Are Social en 2023, señala que el número de usuarios conectados a internet en el mundo alcanzó los 5.160 millones, lo que representa el 64,4 % de la población mundial, donde el español se ubica como una de las lenguas más empleadas: 7,9 %.



Redes sociales como Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter e Instagram, sin dejar de lado la marca china TikTok, cada vez se ven más influenciadas por el uso del español. De hecho, Las personas de habla hispana ocupan el segundo lugar en el uso de estas redes sociales, algo insólito, considerando los millones de personas que hablan otros idiomas, principalmente inglés y chino.



La Inteligencia Artificial (IA), como herramienta de enseñanza y accesibilidad, está alcanzando un papel trascendental para la comprensión de las nuevas tecnologías, provocando variaciones no solo en el español sino en otras lenguas, debido a que tienen distintos significados o ideas contrapuestas, que se generalizan por la globalidad de la información que hoy estamos viviendo.



Google por ejemplo, es producto de un error de escritura de uno de sus fundadores. Cuando fue a verificar si el dominio Googol (que es la forma correcta como se escribe en inglés), escribió Google. El cambio de las letras finales convirtió a Google en la palabra más popular del mundo para las búsquedas de información por internet. Hoy es el explorador estándar en cualquier idioma, debido a que los usuarios han metido en sus cabezas el término Googlear en vez de usar la palabra buscar.



Estos cambios en el lenguaje y la creación de palabras o frases que resumen una idea, son evidencia clara de la adaptabilidad del español, y otros idiomas, en las nuevas expresiones de la comunicación moderna, que permiten desbloquear la rigidez para acoplarse en el tiempo de la tecnología a las redes sociales.



RICARDO GAITÁN

​Consultor de branding