¿El espectro más caro del mundo?

Álvaro Gómez Hurtado, el líder conservador que cargó con el estigma de los desaciertos políticos de su padre, decía que había que creer en las personas y le daba un alto valor a la presunción de inocencia de alguien. La ministra Carmen Ligia Valderrama llegó a un ministerio complejo, precedida de un accionar público probo pese a su inexperiencia en el sector de las Telecomunicaciones y las TIC, lo cual se le abona. Llegó, como ya dije aquí, a poner la casa en orden, pero….



La única decisión, racional y sensata, que ha tomado, además llena de total transparencia, fue la de adjudicar el contrato fallido de la UT Centros Poblados a la UT ETB NET y esa era una decisión lógica y pragmática.



Antes de entrar en materia, quiero decirle a la ministra Valderrama que al paso que va, con lentitud de morrocoyo, va a pasar sin pena ni gloria por el MinTIC. ¿Cómo es posible que no hayan dado para resolver lo de la cesión del espectro de DIRECTV a Movistar Colombia? Desde mayo del año pasado se viene hablando de eso y lo que está en riesgo es la prestación del servicio para más de 200 mil usuarios y, obviamente, un gran atraso en el cumplimiento de la meta de conectar al 70% de los colombianos.



Desde hace diez meses se viene discutiendo la renovación del espectro en la banda de 1.900 Mhz (20 Mhz a renovar) con los operadores y con Asomovil. Hay varios estudios de benchmarking, de análisis, de importantes consultoras del sector como GSMA e independientes como FTI Consulting. Todos los estudios muestran que Colombia tiene, en promedio, un costo tres veces superior al de la media internacional para el espectro lo cual repercute negativamente en las posibilidades y necesidades de inversión de las empresas operadoras de telecomunicaciones.



Según GSMA, ese precio tan alto nos ha llevado a retrasos en la accesibilidad y que de no subir tanto los precios, dos millones de personas más podrían haber accedido al servicio de telefonía móvil en el país. A la fecha, según Asomovil, no se conocen las metodologías de valoración desarrolladas por la ANE para el MinTIC, ni tampoco la metodología finalmente escogida por esa entidad así que para qué tanto estudio si al final no van a cambiar nada o va a ser peor.



En las mesas de trabajo que hubo el año pasado, lideradas por la ANE y el MinTIC, participó la Contraloría General de la República y concluyó al referirse a la necesidad de tener en cuenta los criterios sostenidos en los estudios contratados y solicitados “resulta inevitable concluir el riesgo que se presenta del cumplimiento de las metas de modernización tecnológica y de cobertura nacional que supone el crecimiento tecnológico, repercutiendo en la calidad de los servicios ofrecidos a empresas y usuarios, en la facilidad de la interacción y de la promoción y fomento tecnológico en otros sectores permitiendo crecer para adaptarnos a los tiempos y necesidades sociales”



Además, las obligaciones de hacer y las obligaciones de actualización, como me lo dijo Samuel Hoyos, de Asomovil, son un precio oculto en la valoración y adjudicación del espectro. Debo confesar, con humildad, que no lo había tenido en cuenta. Esas obligaciones, según el director del gremio de las más importantes telcos del país, hace subir hasta cinco y seis veces el precio del espectro en Colombia, respecto de los promedios internacionales. ¡Cinco o Seis Veces! Con razón tenemos el precio de espectro más caro del mundo y con razón estamos tan atrasados.



Con razón no se habla del apagón del 2G y del 3G y tenemos el embeleco de querer sacar, contra viento y marea una licitación de 5G. Por favor, seamos serios.



No hay una buena cobertura de 4G y de LTE porque no hay espectro y no hay espectro porque es muy caro y los operadores no presionan más por él, por eso. Sencillo, ¡Atraso Total!



Siempre defiendo la banda ancha fija. Pocas veces he salido en este espacio a defender las comunicaciones móviles, pero es lo que tenemos. Sin Movistar, Claro y Tigo en el país, estaríamos en la Edad de Piedra. Gracias a ellos y a sus cuantiosas inversiones no estamos más atrasados.



Valga la ocasión para felicitar a Telefónica Colombia por la alianza con el fondo de inversiones KKR y la enorme apuesta por llevar fibra óptica al hogar en cerca de 90 municipios, con una inversión estimada de U$250 millones de dólares en los próximos tres años.



Ministra Valderrama: si quiere dejar una huella indeleble y marcar la diferencia, busque colocar el precio del espectro, para esa renovación, en los valores justos y hará historia.

NICOLA STORNELLI GARCÍA

​Analista de tendencias digitales

Twitter @puertodigital