El gran escape

Así tituló su libro el economista Angus Deaton en 2013, quien recibió el premio Nobel en 2015. Esta obra aborda interesantes reflexiones sobre el bienestar, pero también el peligro que significa no contar con la institucionalidad suficiente para no perder los logros sociales alcanzados hasta ahora, narra varios episodios históricos y datos que respaldan el hecho de que la humanidad está hoy mejor que en cualquier otro periodo de la historia, sin embargo, el riesgo de involución es real y viene asociado a decisiones gubernamentales o de política pública que pueden llevar al traste lo alcanzado.



Aunque estemos mejor que hace 250 años, aún hay pueblos que sufren de hambre, ausencia de servicios básicos, acceso a la educación, entre otros, es por ello que todos debemos escapar de estas afugias y garantizar que no se repitan por culpa de la política, el fanatismo, pero, sobre todo, la ausencia técnica en un cambio o reforma.



Parece una paradoja que en el Siglo XXI y en plena IV Revolución Industrial, con los mayores desarrollos tecnológicos y herramientas posibles aún estemos discutiendo si el bienestar es positivo o la ausencia de un bienestar absoluto nos debería facultar para destruir lo alcanzado hasta ahora.



Hoy que tenemos cobertura en salud, una educación casi universal - seguramente con brechas pero que ha paliado el analfabetismo - y deberíamos avanzar hacia trabajo calificado, digital y bien remunerado, vemos como los gobernantes de turno se empeñan, política e ideológicamente, en desconocer la enseñanza de Deaton, la institucionalidad frágil y la negativa a escapar de esas condiciones adversas puede generalizar una crisis y destruir avances.



Asuntos como las reformas a la salud, al sistema pensional, de trabajo y aquellas que tengan que ver, no solo con derechos fundamentales sino con pilares de la sociedad, deben estar soportadas en un análisis técnico, económico y jurídico, y no en un discurso ideológico de las narrativas del caos, o en las premisas absolutistas de que, si alguien no ha logrado escapar de la pobreza, la enfermedad o el desempleo es culpa de todo el sistema y por ello debemos ‘reformarlo’.



Mientras que en Colombia sus gobernantes sigan discutiendo horas extras y no alfabetización digital, mientras sigamos pensando en resucitar sistemas fallidos como la salud en manos de gobernantes locales y apetitos burocráticos, y mientras no seamos capaces de reconocer que hemos logrado escapar muchas de las trampas de la pobreza, difícilmente podremos seguir mejorando indicadores que se traduzcan en calidad de vida para los ciudadanos.



Es hora de menos discurso y más acción, de dejar de justificarlo todo en falacias, es hora que los colombianos logremos el gran escape y entreguemos un país mejor a las generaciones por venir. Esperemos que los libros de historia (materia que ya no se da en colegios) no nos recuerden que la desinstitucionalización nos llevó a retroceder a esa Colombia sombría del Siglo XX.



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ

Ex superintendente de Industria y Comercio

andresbarretog@gmail.com