El lago Crawford

El Crawford es un lago próximo al extremo oeste del Ontario, no lejos de la densamente poblada e industrial ciudad de Hamilton, Canadá, y, por lo mismo, altamente contaminado por isótopos de materiales radioactivos y todos los residuos del mundo capitalista.



Ha sido escogido por una de tantas asociaciones de geólogos (Comisión Internacional de Estratigrafía) con el agrado de los ambientalistas, para poner la pica en Flandes (golden spike o ‘estratotipo de límite global’ ¡uf!) que establezca la fecha de inicio del Antropoceno, una nueva época geológica. Gruesa responsabilidad definir si la mínima presencia de unos neolíticos da para un neologismo vistoso.



Nadie les ha pedido que vayan a revolver plásticos, químicos, contaminantes disueltos y en suspensión. Es un invento, con el cual no están de acuerdo buena parte de otras confederaciones de geólogos, que consideran la supuesta determinación, que correspondería a un inicio a mediados del siglo pasado, es un exabrupto digno de la más refinada manifestación de antropocentrismo. Considérese que la época actual, el Holoceno, segunda del periodo Cuaternario de la era Paleozoica, tiene recorrido menos de 10.000 años. La época inmediatamente anterior, el Pleistoceno, se extendió durante un millón ochocientos entre golden spikes.



Es cierto que la actividad humana está modificando el clima y depositando incipientes horizontes sedimentarios, pero es apenas una brizna en la vida del planeta que completa 4.500 millones de años preparándose para sostener humanos y darles tiempo a que evolucionen, y se atrevan a clasificarle en tiempo presente etapas a su vida. Queda, empero, mucha roca por constituir geológicamente con la huella del hombre antes de que se pueda pretender bautizar una época con su nombre en griego. Las controversias sobre el Antropoceno serían solo científicas, si del Antropoceno no se hubiesen apoderado los que culpan al capitalismo por su nefasta huella sobre el planeta. Al diablo le apareció la cola cuando la Comisión decidió acoger solo los sedimentos del Crawford conducentes a que el inicio del Antropoceno sea a mediados del siglo pasado. Los cultores de Gramsci no abandonan resquicio alguno para deslegitimar la economía de mercado, ahora causante de modificaciones de la corteza terrestre que habitan los humanos, presumiblemente para mal, como de seguro lo demostrarán los cortes estratigráficos en las profundidades del Lago Crawford.



Del desprestigio universal del capitalismo surgiría la sociedad en que el filósofo italiano murió creyendo, pero que en la práctica, no resultó tan apetecible, aunque hay todavía ilusos que quizá sin creer en ella, abominan de todas maneras al capitalismo. Don Sancho Jimeno, el héroe de Bocachica en 1697, aceptaba la Inquisición como protectora de la Fe. No creía, sin embargo, que la llegada de Torquemada a presidirla en 1483 hubiese sido el inicio de una nueva época.



La tierra está apenas recibiendo cachetadas del hombre, que muy aplicadamente ensaya reversar sus golpes. De ellos no quedará sino un rubor en las mejillas, no una época geológica, en el largo camino estelar del planeta hacia su hueco negro.



RODOLFO SEGOVIA S.

​Exministro e historiador.