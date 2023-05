El nuevo liderazgo

¿Acaso la maternidad no encaja con el liderazgo y el desarrollo profesional? Durante mucho tiempo las mujeres hemos tenido conflictos internos, que más allá de las barreras que supone de por sí la sociedad, han impactado en nuestra decisión de ser madre o no, estando en el mundo corporativo.



El imaginario colectivo que tenemos en nuestras sociedades, y que además suponen techos de cristal, es que alguien que es madre y que, al mismo tiempo, trabaja en una organización, o es emprendedora, o se dedica a X o Y cosa aparte, no puede estar del todo entregada a una labor, y que eso dificulta la productividad en las organizaciones. Y si bien, la maternidad abarca un gran porcentaje de la vida de la mujer, no debería suponer un deterioro en su capacidad para adaptarse, para liderar y para seguir gestionando su trabajo de la mejor manera, así como tampoco debería significar un ‘problema’ para las organizaciones.



Esta situación, además, se sustenta en estudios y cifras en todo el mundo. En varios países de Latinoamérica, incluida Colombia, Avon realizó un estudio de percepción, en el cual destaca que las mujeres consideran que es más fácil para los hombres obtener un aumento de sueldo (53%); desarrollarse profesionalmente (50%), y trabajar con flexibilidad (49%). En línea con esto, hay consenso en que las principales barreras que encuentran para desarrollarse profesionalmente son debido a las tareas de cuidado de los hijos (59%) y en que, en general, los hombres cobran mejores sueldos por el mismo trabajo (57%).



Lo que podríamos hacer como empresas es tener en cuenta estos hechos que son innegables y que en algún momento van a suceder; incluirlos en nuestras estrategias, en nuestra planeación, y que podamos reaccionar activamente y de la mejor manera cuando una colaboradora se encuentre de licencia, sin cargar culpas, fomentar estereotipos o crear barreras para el crecimiento de esta. Incluso, tener iniciativas claras para que el proceso de reincorporación de la madre sea sencillo y, a su vez, productivo para la empresa.



Como mujeres hemos avanzado un gran tramo en materia de equidad y hemos afianzado también nuestro rol en las organizaciones. Sin embargo, hay un largo camino por recorrer en cuanto a la maternidad se refiere, un aspecto primario en la vida de cualquier mujer que decida ser madre, pero que al mismo tiempo es empleada, líder, gerente, directora, emprendedora, etc. Como madre, he aprendido que nosotras podemos tener ese ‘sexto sentido’ que muchas veces he utilizado en mi campo y en la creación de estrategias.



La maternidad abre nuestros ojos a nuevas posibilidades y nos permite ver con claridad las cosas verdaderamente importantes; así como puede representar cierta ventaja en nuestras aptitudes y capacidades a la hora de liderar un equipo humano.



MARÍA ADELAIDA SALDARRIAGA

Gerente General Avon Colombia