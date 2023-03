El ocaso de la televisión

mos años, las plataformas de video en línea, conocidas como OTT, han logrado consolidarse como una fuerza dominante en el mundo del entretenimiento, superando a la televisión por suscripción y abierta en penetración en el año 2022, según el estudio publicado por Ángel Melguizo. Esta tendencia plantea importantes preguntas sobre el futuro de la televisión tal como la conocemos hoy.



La clave del éxito de las OTT radica en su capacidad para ofrecer una mayor flexibilidad y personalización en el acceso al contenido. Los usuarios no están limitados a los canales y programas predefinidos de la televisión tradicional, sino que pueden elegir qué ver y cuándo hacerlo. El mercado potencial pasa así de subscripciones por hogar a subscripciones individuales y personalizas, lo que lo multiplica por factores de 3 a 4.



Además, gracias a la hiperconexión, los contenidos pueden ser visualizados en cualquier dispositivo, incluyendo televisores, computadoras, tablets y smartphones.



Factores como el contenido exclusivo ha generando un mayor interés por parte de los usuarios, y la posibilidad de almacenarlo para acceder a él en cualquier momento, han contribuido al éxito de las OTT.



Por otro lado, la televisión por suscripción enfrenta un gran desafío debido a que las plataformas OTT suelen tener precios más bajos, lo que las hace más asequibles para una mayor cantidad de población.



Sin embargo, las OTT enfrentan algunos obstáculos, especialmente en los países de ingreso medio. Uno de los principales problemas es la falta de conectividad en banda ancha en zonas urbanas y rurales, lo que dificulta su funcionamiento. Ello es especialmente relevante para contenidos en vivo, como el deporte. Además, la piratería está también extendida, más formalizada o simplemente con el uso compartido de planes de pago por múltiples usuarios, por no mencionar la fragmentación de ofertas.



Las plataformas OTT permiten la personalización de la publicidad en función de los datos y la analítica de los usuarios. Esto ha llevado a una migración de la publicidad hacia estos medios, especialmente en el segmento de población menor de 28 años, mayores consumidores de su contenido.



Es importante abordar aspectos regulatorios para nivelar la cancha en el mercado del entretenimiento. Es necesario cuestionar la necesidad del pago de licencias por concesiones de televisión mientras las OTT no pagan por ello. También es necesario abordar temas como las reglas de pauta existentes y el contenido de acuerdo con el horario de transmisión, que solo aplican a un segmento de los competidores.



Las plataformas OTT están logrado ganar la batalla a la televisión gracias a su flexibilidad, personalización, disponibilidad en múltiples dispositivos y precios más asequibles. Sin embargo, es necesario abordar desafíos regulatorios en el mercado del

entretenimiento para garantizar una competencia justa y sostenible. La televisión tal como la conocemos hoy podría estar en su ocaso, y debemos prepararnos para los cambios en el mundo del entretenimiento.



VICTOR MUÑOZ

Argia Green Tech and Economics