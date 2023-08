El quilombo que hay en Argentina

El gobierno del kichnerista Alberto Fernández (2019-2023) tiene a Argentina al borde de la hiperinflación, cada minuto que pasa el argentino es cada vez más pobre, su banco central está en bancarrota, la devaluación es galopante, al peso no lo quiere nadie, el hambre y la inseguridad han aumentado, no hay dólares para importar insumos, existen once tasas de cambio, las importaciones están castigadas con el impuesto país.

¿Culpables? El expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y el Fondo Monetario Internacional, según el kichnerismo.



El peronista Néstor Kichner (2003-2007) sustituyó la deuda con el FMI con deuda venezolana para deshacerse de su yugo, y también se deshizo de los tenedores de bonos argentinos al reconocer sólo el 25% de su valor nominal (una avivatada).



Cristina Kirchner (2007-2015) le entregó a Macri un país hostil al FMI y a los prestamistas extranjeros.



Llegó Macri e hizo las paces con los prestamistas extranjeros pagándoles a los fondos buitres que no habían aceptado entrar en el canje de deuda, hizo las paces con los agricultores eliminando el impuesto a las exportaciones, e hizo las paces con el FMI.



Su gobierno, al igual que los Kichner, gastaba más de lo que recaudaba, el déficit fiscal era creciente así como la inflación que llegó al 50%, y la naturaleza no le ayudó pues una sequía impactó negativamente las exportaciones agrícolas creando tensión en la balanza de pagos.



Para estabilizar la economía el FMI le concedió un crédito por US$57 billones, el más grande de su historia.



Llegó Alberto Fernández y suspendió el acuerdo con el FMI cuando ya había desembolsado US$44 billones alegando que el programa que le había presentado Macri al FMI era equivocado, que ese crédito había terminado financiado una fuga masiva de capitales, y que la deuda era insostenible.



Fernández es presidente porque Cristina lo lanzó con una proclama en la que ella misma se postulaba para vicepresidente ¿Por qué? Ella ha usado su investidura para nombrar jueces fieles a la causa kichnerista que la puedan blanquear.



No obstante ya fue condenada a seis años de prisión por cobrar coimas a cambio de contratos públicos (el caso está en casación). A Néstor lo blanqueó el destino: murió antes de que se publicaran los cuadernos donde el chofer que recogía las coimas consignaba los detalles de cada viaje. Para la vicepresidenta, Fernández no ha sido lo suficientemente fiel a su causa y se detestan.



Cuando llegó la hora de pagarle al Fondo las arcas estaban vacías. Hubo otra sequía y entonces Fernández se echó en los brazos del FMI contratando un crédito (2022) por US$42 billones ¿Para qué? Para pagar la deuda que contrajo Macri (la serpiente mordiéndose la cola).



A la fecha no ha cumplido ninguno de los compromisos a cambio.

Es tal el quilombo en Argentina, que los sondeos de opinión dan como perdedor al kichnerista Sergio Massa en las elecciones de octubre de 2023. El Fondo está esperando al nuevo gobierno para ajustarle las tuercas.



Los argentinos están sufriendo mucho, pero felizmente Dios es argentino.



Diego Prieto Uribe

Experto en comercio exterior.