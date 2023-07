“El viaje más importante que un ser humano puede hacer en su vida no es el que lo lleva a conocer lugares exóticos y culturas fascinantes; El que verdaderamente importa es el que lo lleva a conocerse, aceptarse y amarse tal como es. No importa hacia donde vayamos, siempre viajamos hacia nosotros mismos. Todo viaje nos conduce hacia nuestro interior. El viaje es la vida misma y el propósito es ampliar nuestra consciencia”.



Así comienza mi libro Renacer (Grijalbo, 2018). Ese viaje interior, que inicié hace 18 años un lunes que dejé de tomar trago, me salvó la vida: Le ha dado un sentido trascendente a mi existencia. La puso a otro nivel.



Tengo varios aprendizajes. El viaje interior significa volcarnos hacia nuestro corazón y mente, hacia nuestros sentimientos y pensamientos. Es un viaje en el que aparecen todas las cosas perdidas. O mejor, las que creíamos superadas.



A veces se nos va la vida limpiando la casa por encima y echando el polvo debajo de la alfombra. Todo se ve bien, pero no lo está. Estamos evadiendo lo que debemos resolver.



Y cuando vamos hacia nuestro interior, todo ese polvo acumulado por años aparece. Porque los dolores y sentimientos de eventos críticos de nuestra vida no desaparecen a menos de que los reconozcamos y enfrentemos.



Luego si podemos soltar, dejar ir, seguir adelante - Let it be como dice la canción- pero habiendo tenido el aprendizaje que cada suceso -doloroso o gratificante- nos deja.



Así sanamos: Enfrentando dolores y aprendiendo de ellos. De las equivocaciones y vergüenzas no basta arrepentirnos o perdonarnos, que por supuesto es necesario: Hay que aprender de ellas para no volver a repetirlas. No es olvidar el sufrimiento, es usarlo para cambiar. Acción, no teoría. Al perder, ganamos.



Al comienzo, el viaje interior es doloroso y nos puede sumir en la confusión. Así empiezan todas las tormentas. Pero hay una buena noticia: Terminan. Si somos capaces de atravesarla, el premio es enorme: Nos hacemos más conscientes de quienes somos, que queremos y que hacemos en esta vida.



Es cuando caemos en cuenta de que nuestras imperfecciones hacen parte de nuestra perfección porque somos únicos.



Es un camino que no tiene meta, el camino de la vida misma. Vivir en negación es incompatible con sanar. Y no es raro que en ese evadirnos nos atrape una adicción.



Me pasó a mí con el trago. Y son tantas como aquellos comportamientos repetitivos que usamos para no sentir los dolores u ocultarlos. Son bastones que se convierten en maldiciones.



Metiendo los problemas debajo del tapete lo único que conseguimos es aplazarlos, porque no desaparecen por mucho que cantemos y bailemos cada noche.



Y muchas personas mueren sin conocer la dicha y alegría de una vida consciente.

El premio mayor del viaje interior es la afirmación de nuestro amor propio. Esa fuerza interior que nos hace completos y suficientes. Es el reencuentro con nuestra propia luz. Y con la capacidad de amar verdaderamente.



RICARDO SANTAMARÍA

Analista