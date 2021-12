Elecciones 2021, como interpretarlas

Algunas de las elecciones más relevantes del 2021 se suman a la de Estados Unidos en noviembre del 2020, en las cuales el gobierno de turno o la tendencia que representa ha salido derrotado. Así, Trump perdió contra Biden. En Perú se impuso un candidato desconocido contra la tendencia fujimorista que lleva influyendo en la política peruana por décadas.



Al otro lado del Atlántico, el partido de gobierno de la canciller alemana Merkel, los demócrata-cristianos, fueron derrotados después de 16 años en el poder, dando paso a un gobierno de centro-izquierda. Más recientemente, en Chile un líder del movimiento estudiantil de sólo 35 años fue elegido como presidente, habiendo dejado sin opción al candidato visto como de la política y la clase dirigente tradicional.



En los casos señalados hubo un cambio de gobierno, y sobretodo lo que pareciera un giro radical hacia una tendencia política opuesta. Muchos lo interpretan como un giro a la ‘izquierda’ y a favor de un populismo en contra de elementos como la propiedad privada, las leyes del mercado, la globalización y el libre comercio. Pero pareciera haber una interpretación distinta. Se han tratado de elecciones dónde el gobierno de turno se ha enfrentado al llamado por un cambio, al haber sido golpeado por la crisis de la pandemia. Como respuesta a esa oposición al gobierno de turno, en Estados Unidos, el ala moderada del partido demócrata se ha distanciado de algunas propuestas legislativas de la administración Biden, precisamente por el miedo a que Trump vuelva a ganar adeptos. En ese sentido, se ha solicitado una transición energética sin eliminar del todo el carbón como fuente de generación, y se ha propuesto reducir los créditos tributarios a las familias, para contener la presión inflacionaria.



En Chile, el presidente electo Boric, se distanció de varios aspectos populistas entre la primera y la segunda vuelta. Así, señaló que el costo tributario de sus propuestas del ‘estado de bienestar’ (educación y salud universal, transporte público a tarifas altamente subsidiadas) requerirán que sean graduales y no culminen en un desajuste fiscal. Solo así logró el apoyo de ex presidentes como Lagos o economistas como Engel.



Y en Alemania, el nuevo gobierno con los verdes en el poder, han sido cautos en cuanto a reclamar que se apaguen las plantas a carbón, y se han propuesto reformas laborales y una mayor digitalización para consolidar una economía más moderna y competitiva. Políticas más representativas de un gobierno de centro que de un populismo ambiental desmesurado.



El electorado parece interesado en propuestas concretas que les permiten ver reflejados valores básicos, pero eso no necesariamente sugiere una interpretación hacia una tendencia populista. Sobretodo los jóvenes buscan mayores libertades individuales, protección de los derechos humanos de las minorías (comunidad LGBTQ, indígenas), mayor equidad de género, una convivencia de desarrollo y protección al medio ambiente. Estos valores no se equiparan con el rechazo a las libertades que da un economía social de mercado, siempre y cuando, generen oportunidades equitativas para todos. Así, la interpretación de los resultados electorales del 2021 parecieran más ser un llamado en contra de la incumbencia en épocas de crisis que un éxito del populismo.



RAFAEL HERZ

Analista Internacional

