Acciones de petroleras en Colombia caen en mercados internacionales

Las acciones de las principales firmas petroleras y mineras que operan en Colombia y que se transan en el mercado de valores de Toronto (Canadá) registran retrocesos en sus cotizaciones, un día después de las votaciones en las que salió elegido Gustavo Petro como presidente.

En una jornada de día festivo para los mercados de Colombia y de Estados Unidos, los ojos están puestos en el desempeño de empresas como Canacol Energy, cuyo enfoque es la producción de gas natural, que hacia las 10 de la mañana registraba una fuerte caída del 8,58 por ciento.

La acción de Ecopetrol que se cotiza en Brasil están cayendo en 7,4 por ciento, en tanto que el título de Mineros en el mercado bursátil de Toronto retrocede un 9,68 por ciento, como reacción a las propuestas del presidente electo, que afectarían al sector minero energético, informó Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la firma Casa de Bolsa.

A su turno, la acción la firma GCM Mining muestra una reducción del 1,87 por ciento, mientras que el título de Agnico Eagle Mines Ltd. bajaba un 1,41 por ciento.

Sin embargo, el título de Frontera Energy mostraba un aumento del 2,37 por ciento.

Para analistas de la firma Credicorp Capital, si bien la propuesta de no otorgar nuevas licencias de exploración podría concretarse de manera relativamente sencilla a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (entidad estatal), la principal pregunta es si la iniciativa de Petro es plenamente creíble teniendo en cuenta que el petróleo asciende a alrededor del 35 por ciento del total de las exportaciones, ha representado en promedio un 0,9% del PIB en ingresos fiscales para el Gobierno Central en los últimos años y es una fuente primaria de ingresos para las regiones a través de regalías.

Entre tanto, la cotización del mercado del dólar next day, en el que participan agentes pero que no es líquido, todavía no registra a esta hora ningún tipo de operación, lo que indica que no ha habido acuerdos para determinar un precio de negociación, aunque Ballén cree que en las próximas semanas la divisa podría subir hasta 400 pesos.

