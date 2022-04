Calidad educativa, el vacío en las propuestas de los candidatos

La red independiente de Empresarios por la Educación (ExE) revisó los planes de gobierno y propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República para el 2022-2026, con el objetivo de identificar la naturaleza de sus iniciativas, y qué tan enfocadas están en educación.



(Lea: Desde el campo y las regiones se impulsaría el turismo: candidatos).

Para ello, la fundación ExE, la cual nació hace 20 años y está conformada por 26 empresas como Grupo Sura, Bancolombia, Alquería, Natura, Frisby, Telefónica, entre otras, revisó las propuestas de Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Ingrid Betancourt y Enrique Gómez. El documento no analiza los planes de Luis Pérez y John Milton Rodríguez.



En el documento, la entidad analiza la agenda de los candidatos en comparación con un libro que elaboró ExE este año, que realiza un diagnóstico en siete áreas: brechas educativas, innovación y tecnología en educación; autonomía escolar, calidad docente, financiación de la educación desde el Sistema General de Participaciones, primera infancia y educación posmedia.



“Colombia tiene mucha información, existen diagnósticos y sabemos dónde están los problemas pero toca pasar de las ideas a las acciones, al ‘cómo actuar’. Revisamos qué tanto están hablando los candidatos de esos ‘comos’ en sus propuestas”, explicó Andrea Escobar, directora de la Fundación Empresarios por la Educación.



Enfoque educativo



La Fundación analizó que tan presente están estos temas en los planes de los candidatos, no solo con propuestas directas para educación, sino también con otros posibles ejes de trabajo relacionados, como primera infancia, infraestructura educativa o formación docente.



Según esto, de 420 propuestas que tiene Gustavo Petro para su eventual gobierno, 30 se relacionan con temas educativos, el 7% de su plan. En el caso de Federico Gutíerrez, ExE también delimitó 420 propuestas, y 61 de ellas impactan en materia de educación, lo que sería 14% del total de su programa.



En el caso de Sergio Fajardo se identificaron 51 propuestas en educación de 700, lo que implica un balance de 7%; para Rodolfo Hernández fueron 30 de 300 (10%), y en la evaluación hecha a Enrique Gómez se arrojó un resultado de 10 sobre 60 (17%). Para Ingrid se contabilizan 19 propuestas, pero se aclara que su plan de Gobierno general no ha sido publicado.



(Además: Sanear el déficit habitacional, la propuesta de los candidatos).



“En general todas las propuestas incluyen temas de educación, sí se está hablando del tema y está presente, pero lo que empezamos a identificar es que unos hablan más que otros de educación. Y también encontramos que realmente lo que falta y lo que se debe hacer es que hablen más de calidad educativa, está ausente en la generalidad”, dijo Escobar.



Según la directora de la institución, más de 60% de las propuestas beneficiarían directamente a los estudiantes, solo dos candidatos tienen propuestas específicas para directivos docentes y los temas que más se repiten son acceso en educación, transformaciones administrativas y fortalecimiento docente.



Tipo de propuestas



En cuanto al contenido de las propuestas, el informe menciona como, por ejemplo Petro, “menciona focalización, prevención de deserción, cierres de brechas, etc. pero no especifica cómo y no menciona medición ni remediación de aprendizajes”. Gutiérrez “especifica estrategias para prevenir la deserción y remediar los aprendizajes”, pero no detalla medición de pérdidas de aprendizaje.



Destaca como Gómez, Fajardo y Petro hacen énfasis en garantizar conectividad, pero no hablan de acceso a dispositivos; como Gutiérrez incorpora la infraestructura a su propuesta, mientras que Betancourt “propone creación de cursos de tecnología y ciencias, pero no cómo garantizar la infraestructura necesaria para ello”. Hernández, por otro lado, propone invertir en investigación científica, pero tampoco menciona como garantizar la infraestructura necesaria.



(Siga leyendo: El futuro de los TLC divide a los candidatos presidenciales).



En calidad docente, Petro y Fajardo proponen distintas acciones de formación previa, pero no de evaluación docente. Gutiérrez, reconoce necesidad en las diferentes etapas, y “especifica cómo abordaría cada una de ellas”, mientras que Hernández y Betancourt reconocen necesidades en las diferentes etapas de la carrera docente, sin especificar cómo abordarlas. Gómez está a favor de mejorar la calidad docente, pero no menciona estratégicas.

PORTAFOLIO