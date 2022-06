Candidato Rodolfo Hernández aceptó debate con Gustavo Petro

El ingeniero y ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, envió una carta a la campaña de Gustavo Petro en la que acepta un debate y en la que pide que se designe unos delegados para organizar la discusión.

La aceptación de Rodolfo de asistir a este tipo de discusiones se dio luego de un fallo de tutela que ordenó realizar los debates para que los ciudadanos puedan confrontar las propuestas de los dos finalistas en la carrera por la jefatura del Estado.

"En cumplimiento de esa orden que respeto, acato pero no comparto, le solicito avanzar en los siguientes temas", se lee en la comunicación enviada por Hernández.

En ella manifestó que se deben incluir unos 20 temas, entre los que propuso la “campaña sucia de desprestigio de contendores políticos”, las “alianzas politiqueras de los candidatos”, la “contratación de “estrategas”, valores pagados, reputación y antecedentes de esos personajes” y las “amenazas descaradas de generar caos y violencia si los resultados no le son favorables”.​

El ingeniero exigió que, con base a la orden del tribunal, el debate debe ser de 60 minutos, como lo “ordenaron los magistrados” que fallaron la tutela, y que en cuanto al tiempo de las respuestas, propone “que sea mínimo de 5 minutos por cada pregunta, porque no he podido aprender a decir mentiras por salir del paso. Mi formación profesional y mi vida se caracteriza por la argumentación y no por la demagogia”.

Por su parte, Gustavo Petro dijo que aceptaría algunas de las condiciones y que iría a Bucaramanga para el debate con Rodolfo.

Sobre algunas de las condiciones que propone su rival, Petro afirmó que "el debate debe ser sin condiciones a la prensa, que pregunten lo que quieran". Esto tomando en cuenta que Rodolfo planteó temas y le pidió a su rival que incluya otros y, adicionalmente, propuso algunos de los moderadores que habría en la discusión.

