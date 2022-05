Cinco propuestas al nuevo Gobierno para cerrar la brecha digital

Aunque se han venido dando pasos en la dirección correcta en el tiempo reciente, uno de los retos que tendrá el Gobierno colombiano entre 2022 y 2026 será el cierre definitivo de la brecha digital.

(Tecnología satelital y el 5G, prioridades de los candidatos).

Los operadores están listos para seguir trabajando en conjunto con el Ejecutivo para cumplir con el propósito de conectar cada vez a más colombianos.

Según GSMA, “gracias a un enorme esfuerzo de la industria móvil, Colombia alcanzó 30 millones de conexiones móviles 4G a finales de 2021. No obstante, para alcanzar los niveles de infraestructura digital de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), los países de América requerirán un 47% más de las inversiones actuales. Esto no será posible con costos excesivos de espectro, que no están alineados con el criterio de maximización del bienestar social incluido en el marco legal de 2019”.

Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, expresó que “Colombia transita por el camino correcto para subirse en el tren de la transformación digital. Pero el reto sigue siendo desafiante: el país todavía tiene más de 20 millones de personas desconectadas o simplemente conectadas con tecnologías casi obsoletas”.

(Los candidatos que más han invertido en anuncios en redes sociales).

Para Cataldo, el próximo Gobierno, debe completar la tarea de cerrar la brecha digital.

“No se trata de ideologías. Lo que queremos es plantear unos puntos básicos que el próximo gobierno debe tener en cuenta para conectar a esa Colombia desconectada”, aseguró.

Cinco propuestas de Tigo a para el nuevo Gobierno:

1. Concentrar los esfuerzos en 4G para apalancar la economía

Colombia ya completa 10 años desplegando tecnología 4G. Y aunque los resultados han sido positivos, pueden ser mejores. De acuerdo con cifras oficiales, la penetración de 4G apenas supera el 50%. Hoy Colombia aún tiene a más de 10 millones de colombianos que se conectan a internet móvil vía redes 2G o 3G. Eso es como si hoy, en pleno siglo XXI, tuviéramos a más de 10 millones de compatriotas viendo televisión en blanco y negro.

El aumento de la conectividad móvil en un 10% se traduce en un crecimiento de 0,4% del PIB per cápita. Generar un incremento del 10% en la penetración de banda ancha móvil permitiría a Colombia incrementar su nivel de inclusión financiera hasta en un 2,9%. Más redes 4G se traducen en oportunidades económicas para todos los colombianos, sobre todo para los que hoy no tienen acceso. Acá debe estar la prioridad.

2. Entender que el espectro no es para cerrar huecos fiscales

Los operadores en Colombia hemos invertido en las dos últimas subastas de espectro alrededor de USD 1.900 millones de dólares. De acuerdo con un estudio de GSMA, Colombia es el tercer país que licenció el espectro más caro en la banda de 700 MHz.

Según el estudio, los tres operadores que ganaron la subasta en 2019 pagaron entre un 15 y un 20% más en promedio, que operadores en países como Panamá, Argentina o Brasil.

La evidencia empírica sugiere que una reducción del 1% en los pagos de espectro está asociada con un incremento de 0,45% de cobertura 4G en países en desarrollo. Disminuir la contraprestación económica por permisos para el uso del espectro radioeléctrico permitiría llevar la tecnología 4G a todos los colombianos. El espectro es un recurso de todos los colombianos. El próximo gobierno debe dimensionar que cada peso que los operadores paguen por la licencia de espectro es un peso que le quita al despliegue de infraestructura para conectar a los colombianos que aún no tienen acceso a internet de alta velocidad. El país tiene la oportunidad de convertir el espectro en un activo valioso para subirse al tren de la revolución digital.

3. Promover la conectividad como la base de la reactivación económica

Una de las grandes enseñanzas que nos dejó la pandemia es la importancia de la conectividad para los colombianos. Según GSMA, el tráfico de internet fijo y móvil en el país creció 40% entre 2020 y 2021. Justamente, la resiliencia de las redes permitió al aparato productivo y a los colombianos conectados mantener sus actividades habituales.

En línea con las necesidades del país, Colombia cerró el 2021 con 30 millones de conexiones móviles 4G.

Más y mejor conectividad es lo que el país necesita para seguir transitando el camino de la reactivación económica. La conectividad abre las puertas para impulsar la economía digital, que vio un crecimiento explosivo durante la pandemia.

4. Replantear las contraprestaciones al Futic

La dinámica innovadora se ha rezagado por la disminución de inversión en investigación y desarrollo (I+D). En el 2004, la brecha entre Colombia y el promedio de los países de la Ocde era de 30,9 puntos, mientras que en 2020 creció a 37,2 puntos. Es importante incentivar la innovación en las TELCO. Disminuir la tasa de contraprestación sectorial al Fondo Único de TIC al 1%, que es el estándar latinoamericano, podría generar más y mejores prácticas en programas de innovación y educativos.

5. Garantizar la seguridad jurídica del país

El sector de las telecomunicaciones requiere grandes inversiones a largo plazo. Para dar un ejemplo, en los últimos 7 años Tigo ha invertido más de COP$7 billones en el despliegue de redes móviles y fijas. Es indispensable garantizar la estabilidad jurídica para los actores del sector. Como se dice coloquialmente: el gobierno debe tener unas reglas claras, que apliquen a todos por igual, para que los inversionistas extranjeros decidan traer sus recursos a Colombia. Este es un aspecto clave para seguir desplegando la infraestructura que necesita el país para cerrar la brecha digital.