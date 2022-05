Colombia votó por un cambio extremo del país

El candidato de la izquierda Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, fueron los elegidos por los colombianos para disputarse en segunda vuelta la silla presidencial en la Casa de Nariño el próximo 19 de junio.



Con el 99,32% de las mesas escrutadas al cierre de esta edición, el candidato Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, lograron 8.490.667 millones de votos, lo que representó el 40,31%. Un panorama que refleja la tendencia que se registró en las encuestas a lo largo de toda la campaña.



El segundo lugar lo obtuvo el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quién logró capitalizar su reciente subida en los sondeos de opinión y obtuvo 5.938.855 de votos, lo que se tradujo en el 28,80% del total.



De esta manera, el candidato Petro le aventajó al segundo lugar por 2.551.792 de votos y una diferencia de 12,11 puntos porcentuales.



Federico Gutiérrez, quien en las encuestas se ubicaba como la ficha que competiría con Petro en la segunda vuelta, finalmente obtuvo la tercera casilla con un total de 5.027.386 de votos, es decir, el 23,87%.



En total, para esta jornada electoral votaron 21.329.875 colombianos, que representaron el 54,68% del patrón electoral. De estos, 21.058.592 fueron válidos (98,72%).

Asimismo, se registraron 29.501 tarjetas no marcadas (0,13%), 241.782 (1,13%) votos nulos, 365.571 votos en blanco (1,73%) y el resto se destinó a los candidatos.



El fenómeno Rodolfo



Rodolfo Hernández fue la sorpresa de estas elecciones. El exalcalde de Bucaramanga pudo capitalizar la reciente escalada en las intenciones de voto que marcaron las encuestas en las últimas semanas, donde por ejemplo Yanhass lo ubicaba con el 12%.

En la actualidad, el candidato Hernández se encuentra en un proceso judicial por presunta responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos en el caso Vitalogic.



“Rodolfo pudo potencializar una imagen de antipolítica que no necesariamente se podía idealizar por un proyecto de izquierda, sino de uno que no necesariamente estuviera referido al típico izquierda-derecha”, dijo Juan Federico Pino, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).



Volviendo al resultado de las elecciones, vale la pena resaltar que al corte del boletín 22 de la Registraduría Nacional, Hernández le sacó una diferencia de 911.499 votos a Federico Gutiérrez, el candidato de la coalición de derecha Equipo por Colombia quien, de acuerdo a las encuestas, estaba posicionado como la segunda opción.



La caída de Gutiérrez



Federico Gutiérrez, el abanderado de la derecha colombiana, no logró hacerse con la segunda posición en lo que se traduce como un giro sobre la política tradicional del país.



“Lo de Gutiérrez se debe a tres factores: él tenía unos apoyos de algunos partidos y de lo que resta del uribismo, un sector que en este momento es minoritario en la política colombiana y que no alcanzó a crecer más allá de eso. Segundo, como candidato no alcanzó por él mismo a dar una imagen de gobernante y, también, el potencial de crecimiento de ese desencanto que se tiene con los partidos tradicionales él no lo podía capitalizar porque era el candidato más cercano al proyecto político de Duque”, agregó Pino.



El exalcalde de Medellín obtuvo, en esta ocasión, 2.865.700 de votos más que en la pasada consulta interpartidista, donde logró el 2.161.686 de votos.



Posterior a los resultados, Federico Gutiérrez manifestó su apoyo a Rodolfo Hernández y pidió votar por él porque es “la forma más sensata de cuidar las libertades”.



Otro de los candidatos que también anunció su apoyo a Hernández en segunda vuelta fue Enrique Gómez, quien logró 50.279 votos (0,23%).



“Haremos todo lo posible, en todos los escenarios, con todos nuestros cuadros y nuestros líderes para respaldar a Rodolfo Hernández y evitar que aquí se instale una dictadura donde se destruya el empleo, se destruya la libertad y la propiedad privada”, comentó.



Vale la pena resaltar que Federico Gutiérrez se hizo con el voto en el exterior con el 43,09%, es decir, 116.508 votos según el boletín 22.



Petro lidera



El candidato Gustavo Petro cumplió con los pronósticos de las encuestadoras que lo ubicaban como la primera opción para ocupar la Casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto.



Con el resultado de este domingo, Petro sacó una diferencia de 3.994.846 votos frente a lo obtenido en las consultas interpartidistas, cuando logró 4.495.831 votos.

Asimismo, también consiguió una ventaja sobre sus participaciones en las primeras vueltas de 2010 (1.331.267 votos) y 2018 (4.851.254 votos).



El adiós de Fajardo



Sergio Fajardo, un veterano antioqueño de la política colombiana, tampoco logró conseguir su boleto a la segunda vuelta por la Casa de Nariño.



El líder de la coalición Centro Esperanza obtuvo 885.148 votos, es decir, el 4,20% del total. Este resultado es ligeramente superior a los 723.475 votos que logró en las consultas interpartidistas pasadas.



