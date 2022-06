Colombianos no se sienten representados por candidatos presidenciales

El 48% de los colombianos consideró que no se sienten representados por los candidatos a la presidente Gustavo Petro y Rodolfo Hernández que se disputarán la Presidencia de la República en segunda vuelta este domingo 19 de junio.



Así lo reveló el nuevo ‘Estudio de percepción sobre violencias cotidianas en Colombia’, presentado este lunes por la Universidad del Rosario, Casa Editorial El Tiempo, la firma Cifras y Conceptos y la Konrad Adenauer Stiftung.



“A pesar de no sentirse representados, el 77% de los encuestados en el estudio indicó que va a votar en los comicios del próximo fin de semana, mientras que el 23% restante afirmó que no va a sufragar”, indicó Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, al presentar los resultados.



Ahora bien, de este porcentaje de los encuestados que indicó que va a ejercer su derecho al voto en los comicios, se les consultó si su candidato pasó a segunda vuelta y si va a votar por el mismo contendiente. El 73% de los consultados dijo que sí, mientras el 13% afirmó que no votará por el mismo candidato y el 14% indicó que su candidato no pasó a segunda vuelta.



Por otro lado, el 73% de los encuestados dijo que votará en segunda vuelta porque está convencido de que su candidato es el mejor, mientras un 27% dijo que lo hará en contra de un candidato.



