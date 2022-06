Cómo ven el próximo gobierno de Petro: JP Morgan responde

El resultado de las elecciones de este domingo, en las que Gustavo Petro, por la Coalición Pacto Histórico, fue escogido como Presidente, no solo captaron la atención de todo el pueblo colombiano, sino también de los mercados. Desde el banco estadounidense JP Morgan, “cambio” es una palabra que define el resultado de esta contienda.



Ben Ramsey, director ejecutivo del equipo de Investigaciones Económicas para América Latina de la entidad, conversó con Portafolio sobre los retos del nuevo mandatario y cómo ve su posibilidad de sortearlos.



¿Cómo ve el resultado de la elección?



Cualquier escenario representaba cambios, y de alguna forma este es un cambio de políticas macroeconómicas que tienen más de tres décadas en Colombia, y que de alguna manera han seguido una línea consistente en cuanto a una tecnocracia, que básicamente está alineada con las ideas de una economía abierta, con libre comercio y con una política fiscal dirigida hacia la estabilidad con metas claras en inflación, lo que ha evolucionado en un tipo de cambio flexible.



Ningún candidato dijo que iba a cambiar eso de golpe, pero yo creo que sí vamos a tener un cambio de lo que ha sido una línea de tecnocracia, por lo menos en el Ministerio de Hacienda.



¿Cuáles serán los principales retos?



Hay un contexto que va a representar un desafío. Ha habido en Colombia un crecimiento fuerte, pero también una inflación alta. El próximo gobierno tendrá que pensar en cómo lidiar con ella, en cuál será la relación del Presidente con el Banco de la República, el cuál es interdependiente; tampoco creo que el próximo Presidente no le haga caso, y con la inflación como está y las expectativas tan altas, el mercado está viendo que el Emisor debe tener una política restrictiva.



Del lado de las políticas fiscales hay que mirar qué se puede implementar. Se ha hablado de algo de más proteccionismo, sobre todo en el tema de alimentos. La idea de producir más alimentos en Colombia es útil, pero no pasará de un día para otro. Y también hay que mirar qué se hará con el salario mínimo hacia 2023.



Ben Ramsey, director de análisis económico de Latinoamérica para JP Morgan. Cortesía

¿Y en el lado fiscal?



Desde la perspectiva internacional no es solo el déficit fiscal, sino también el de cuenta corriente, los déficit gemelos. En ese aspecto sí podrían variar. El déficit fiscal es menos preocupante por cómo ha sido el crecimiento y el recaudo, y lo que ha presentado el Gobierno en su marco fiscal, pero el déficit externo y la cuenta corriente es para mí más preocupante, pues está encima del 5%, es muy alto, y esperamos que siga en estos niveles elevados, sin que haya una disminución en el ritmo de importaciones. Con un déficit tan grande hay que frenar la economía para disminuirlo o seguir financiándolo.



¿Cómo ve el panorama para el nuevo Presidente?



En la campaña de Petro ha habido bastante esfuerzo para montar el programa y presentar hacia los agentes económicos y el mercado que quiere priorizar, aunque sus ideas no serían las prioridades del mercado per se: un Estado más grande, la forma en la cual piensa financiar por medio de impuestos, y pero sí hay, por lo menos dentro de lo que han presentado sus asesores, la idea de una línea de gradualidad y progresividad.



Creo que los nombres de los potenciales ministros de Hacienda que ha mencionado en los últimos días Petro van hacia esa línea. Hay un poco de desconfianza entre los agentes económicos domésticos, y algo en los mercados internacionales, aunque en nuestro caso hemos visto varios sabores de la izquierda en la región y estamos más experimentados que tal vez dentro de Colombia, que no han tenido esa experiencia todavía.



Colombia está creciendo a tasas importantes, ¿qué necesitará Petro para mantener ese dinamismo?



Podríamos tener un crecimiento inercial en un primer momento. Dado el tamaño y la magnitud de los cambios que ha propuesto Petro, aunque dice que los quiere impulsar de forma gradual, responsable y financiada, surge otra pregunta que es cómo se va a aumentar el recaudo y quien más tendría que pagar en impuestos.



Ese programa es algo diferente a lo que se ha implementado antes, pero creo que hay que esperar a ver cómo sigue, y eso podría representar un desafío importante para que ese crecimiento inercial continúe en el corto y el mediano plazo.



Además, falta más certidumbre sobre el sector petrolero, que viendo sus datos de producción e inversión, está un poco rezagado con lo que normalmente estaría dando con el estímulo de los precios internacionales. Hay que esperar para ver realmente qué va a pasar con el sector.



¿Cómo ve la situación laboral del país y qué retos tiene para el nuevo gobierno?



Es un tema que vemos en toda la región y en todo el mundo. Los desafíos del sector laboral no son particulares a Colombia. Como en otros países, las tasas de participación han bajado, ha habido más informalidad, y tampoco hay algo que se pueda hacer de un día para otro. Tener un mercado laboral sano es un proceso que toma años, y todos los avances que ha tenido el mercado en los últimos años también pueden deteriorarse muy rápidamente, como vimos en la pandemia, y es muy difícil recuperarse pronto.



Sin duda hay políticas particulares sectoriales que se pueden impulsar. Desde una perspectiva macro es más bien tratar de tener una visión que favorezca la inversión, el crecimiento y tener una cultura hacia el sector privado que priorice niveles de inclusión. Al final, las buenas políticas macroeconómicas vuelven a ayudar a mejorar el mercado laboral.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE