Composición del gabinete de Petro, clave para confianza inversionista

Colombia amaneció este lunes con un nuevo presidente. Gustavo Petro superó a Rodolfo Hernández y el próximo 7 de agosto se convertirá en el primer mandatario de izquierda en llegar a la Casa de Nariño.

Su elección ha generado mucha incertidumbre ante los profundos cambios que propuso durante su campaña, lo que despierta temores entre inversores sobre la posibilidad de ajustes estructurales que amenacen el crecimiento económico de Colombia, destacado entre los demás países de la región.

Sin embargo, según un análisis de Daniel Velandia y Camilo Durán, de Investigaciones Económicas de Credicorp Capital, en la confianza para el mercado será “clave la composición del gabinete y el anuncio de las primeras propuestas que serán presentadas después del 7 de agosto cuando Petro se posesionará como presidente”.

“Petro afirmó que respetará la Constitución actual (sugiriendo que no propondrá un cambio constitucional y que no buscará la reelección), los derechos de propiedad privada, las leyes establecidas y la separación de poderes, factores que serán claves para el sentimiento y los mercados hacia adelante, por lo que cualquier tipo de señal en estos frentes será monitoreada de cerca. Se destaca que Hernández aceptó los resultados, lo que significa que no los impugnará. Esto, junto con la victoria de Gustavo Petro, debería contribuir a moderar las tensiones sociales en el país, al menos en el corto plazo”, agrega el informe.

Pese a esto, para Credicorp, se espera una reacción inicial negativa de los activos locales tal y como se observó en otros países de Latinoamérica cuando se eligieron presidentes de izquierda, y considerando que la victoria de Petro no estaba incorporada totalmente en precios.

Bajo ese panorama, estiman que la tasa del TES COP a 10 años se incremente en 70-100pb en un primer momento y el dólar suba alrededor de $100, en los próximos días.

Por su parte, en el caso del mercado accionario, la caída inicial del índice de referencia puede ser de alrededor de 7-10%.

Sin embargo, advierten que el comportamiento dependerá de las señales que vaya dando el nuevo gobierno. Aun así no se pueden descartar presiones adicionales.

¿QUIÉNES SUENAN COMO MINHACIENDA?

Según Credicorp, la composición del gabinete será clave.

“Por supuesto, desde la perspectiva de la economía y los mercados, el nombramiento del MinHacienda será de alta importancia. Hace algunos días, Petro dio una lista de candidatos para esta posición, que incluye a:

- Rudolf Hommes, ex-MinHacienda en el gobierno de César Gaviria.

- Alejandro Gaviria, que fue director de Planeación Nacional, Rector de la Universidad de los Andes y pre candidato de las elecciones de este año por la coalición Centro Esperanza.

- Jose Antonio Ocampo, académico, funcionario de Naciones Unidas, ex -Codirector del BanRep, Ministro de Agricultura y de Hacienda, entre muchos otros cargos.

- Luis Jorge Garay, exasesor del MinHacienda, de comercio exterior y de relaciones exteriores.

- Jorge Iván González, exdirector del Centro de Investigación y Desarrollo -CID- de la Universidad Nacional con un PhD en economía.

- Cecilia López, exdirectora de Planeación Nacional, Ministra de Agricultura, Ministra de Ambiente y Senadora.

- Ricardo Bonilla, exsecretario de la Secretaría de Hacienda de Bogotá cuando Petro fue alcalde y actual líder del equipo económico de la campaña.

Para Credicorp, los tres primeros nombres darían más tranquilidad a los mercados e inversionistas.

“Vale la pena destacar que algunos participantes locales temen la posibilidad de un rápido cambio en el gabinete de Petro, como fue el caso cuando fue alcalde de Bogotá por conflictos internos. Así, más allá de la elección inicial de ministros, la relación de estos con Petro y el Congreso será monitoreada muy de cerca por los mercados e inversionistas en los primeros meses de gobierno”, menciona el informe.

