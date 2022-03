Así fue el primer cara a cara de Ingrid Betancourt, Petro y ‘Fico’

Un día después de las consultas interpartidistas, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, dos de los ganadores en la jornada electoral de este domingo, se volvieron a ver la cara junto con la candidata Ingrid Betancourt en el debate de la gran Alianza de EL TIEMPO y Semana.



¿PUEDEN GANAR EN PRIMERA VUELTA?

Uno de los primeros temas fue la posibilidad de que cada candidato ganara en primera vuelta y cuáles son sus opciones reales para hacerlo.

Frente al tema, Gustavo Petro, manifestó que “tenemos que ser humildes y aceptar que todas las fuerzas políticas democráticas caben en este esfuerzo. Los únicos que no caben aquí los corruptos y genocidas”.

Además, el candidato ganador del Pacto Histórico dijo que sí ve posible que ganar en primera vuelta.

Por su parte, Federico Gutiérrez señaló que con las elecciones de este domingo “quedó claro quién puede pasar a hacerle frente a los proyectos populistas como los que defiende Gustavo Petro” y que a través de la unión “podemos llegar a primera vuelta fortalecidos y podemos ganar”.

Mientras tanto, Ingrid Betancourt dijo que habrá una segunda, ya que Gustavo Petro pasó la primera. “Pasó porque trabajó con maquinarias”, expresó la candidata, quien dijo que en segunda vuelta ella ganará.

Ingrid Betancourt y Gustavo Petro. César Melgarejo

SE ENCENDIÓ EL DEBATE

Betancourt y Petro fueron los primeros en encender el debate, luego de que la candidata del Partido Oxígeno reclamara a Petro por “asociarse” con Piedad Córdoba, y criticó que la coalición de Pacto Histórico le haya dado el aval para que llegara al Senado. Además le reprochó la supuesta alianza de Gustavo Petro con el partido Liberal y César Gaviria, y con exmiembros de las Farc, autores de su secuestro.

Frente al señalamiento, Petro negó que miembros del Partido Comunes, antigua guerrilla de las Farc, hicieran parte de esa coalición.



Al respecto, Federico Gutiérrez respaldó a Ingrid.

ESPALDARAZO DE ZULUAGA A 'FICO' Y OTROS RESPALDOS

El ganador de Equipo por Colombia se refirió al apoyo que le ofreció el excandidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Dijo que la tarde de este lunes lo había llamado a manifestarle su respaldo y a anunciarle su retiro.

"Le daré la bienvenida, así como a muchas personas", agregó Gutiérrez. Agregó que e no es el candidato del uribismo, pero que aceptará apoyos políticos.

En relación al apoyo de Zuluaga a 'Fico', Ingrid Betancourt señaló que el país vive un "deja vu" con los "extremos, de izquierda y derecha".

"Son populismos de izquierda y de derecha".

Manifestó que "el centro está vivo" y que el país está ansioso de apoyar al centro. "Yo represento el centro", dijo, y señaló que Sergio Fajardo ya no es la representación de ese sector.

"Vamos a unir al país de otra manera, no con ideologías, no con extremos". Señaló que los extremos "están amarrados" y ve difícil que puedan resolver los problemas del país.

Gustavo Petro, a su turno, manifestó que "en Colombia no se habla de izquierdas y derechas sino de políticas de vida o de muerte", algo que hay que cambiar.

Ingrid Betancourt, Gustavo Petro, 'Fico Gutiérrez' en el debate de la gran Alianza de EL TIEMPO y Semana. César Melgarejo

SALUD

Uno de los grandes temas del debate fue las propuestas en torno a la salud en Colombia. Al respecto, el candidato Gustavo Petro insistió en un modelo preventivo.

Para eso, propone la creación de Centros de atención primaria para cada 20 mil habitantes en todo el territorio nacional. Además dijo que "si se quiere que no haya filas o remuneración digna para los médicos, hay que cambiar la intermediación, y esas son las EPS".

Por su parte, Ingrid Betancourt manifestó que le dará prioridad a la atención de las mujeres y que trabajará para "hacer de la salud un servicio y no un negocio".

Dijo también que el centro del problema no son las EPS sino las maquinarias, que controlan esas entidades de salud.



Federico Gutiérrez dijo que el modelo que aplicaría apuntaría hacia la prevención y la promoción de salud y que bajo su gobierno "EPS que no funcione se liquida".

RELACIONES CON EE. UU.

Sobre la pregunta de si en su gobierno replantearía las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Gustavo Petro dijo que "renegociaría el TLC" con ese país en el punto de la importación de alimentos con el fin de proteger la agricultura nacional y mejorar las condiciones de los campesinos colombianos.

Ingrid Betancourt, por su parte, señaló que se pondrá en la agenda dos temas: narcortráfico y migraciones.

Frente al primer tema manifestó que "la guerra contra el narcotráfico es un fracaso" y que por lo tanto propondrá a EE. UU. trabajar juntos para "despenalizar el consumo de drogas" y mover esos recursos para los campesinos.

Federico Gutiérrez dijo que mantendrá la relación "bipartidista" con Estados Unidos.

Federico Gutiérrez, Ingrid Betancourt y Gustavo Petro. Milton Diaz

RELACIONES CON VENEZUELA

Para Federico Gutiérrez, "la relación de Maduro con Colombia ha sido a través de las Farc, disidencias, Piedad Córdoba y Gustavo Petro", por lo que no reconoce a Maduro como un gobierno en Venezuela sino como "una dictadura". No obstante, mencionó que es importante reconocer lo que está pasando en las fronteras y no descarta la posibilidad de hacerlo.

Por su parte, Gustavo Petro dijo que sí restablecería relaciones con Maduro y agregó que alianza con la OTAN 'es un salvajismo'.

En ese punto se refirió a la doble moral: "si la teoría es que con una dictadura no se puede tener relaciones diplomáticas, y Venezuela lo es, ¿por qué este Gobierno tiene relaciones con Emiratos Árabes Unidos, que es un dictadura quizá es peor? ¿Por qué es rico?". Manifestó que las relaciones diplomáticas se establecen con las naciones y no con una persona.



Ingrid Betancourt dijo que sí reestablecería relaciones con Venezuela bajo condiciones y una de ella es que "Maduro nos entregue a las cabecillas de las bandas que están operando en frontera venezolano y que están afectando nuestro orden público: Eln, disidencias de las Farc".

"Para mí lo importante es el pueblo venezolano y lo de Nicolás Maduro es una dictadura", agregó.

