Posición de candidatos del Pacto Histórico sobre pensiones e inflación

Los precandidatos presidenciales de la coalición del Pacto Histórico presentaron este martes 8 de marzo sus propuestas de campaña en un debate organizado por la gran alianza digital de EL TIEMPO Casa Editorial y Semana.

En el encuentro participaron Francia Márquez, Alfredo Saade, Gustavo Petro y Camilo Romero, y fue moderado por Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, y Vicky Dávila, directora de Semana.

A continuación las propuestas más importantes de los candidatos del Pacto Histórico.

Pacto Histórico

CONFLICTO ENTRE UCRANIA Y RUSIA

Frente a la posición de los candidatos sobre la invasión de Ucrania, Camilo Romero explicó que condena todo acto de violencia sin importar de dónde venga.

“Rechazo por supuesto que sea el método de solución de conflictos. Condenamos la guerra en Colombia y lo haremos en cualquier parte del mundo”, dijo el precandidato. Según él, no debe crearse polarización creyendo que hay sectores apoyando a Rusia y otros por Ucrania y agregó que la paz es una conquista de la ciudadanía y del mundo.

Por su parte, el candidato Gustavo Petro manifestó que en Europa se está desatando una guerra por el gas, por lo que el mundo debe desligarse cuanto antes de los combustibles fósiles que están generando las luchas geopolíticas. Además rechazó el ataque de Rusia a Ucrania, pues considera que “toda invasión de un país contra otro país es siempre un delito”.

Mientras tanto, Alfredo Saade aseguró que las guerras no benefician a nadie y hacen daño a los países involucrados y a los países vecinos. “Los ojos hay que ponerlos en Colombia, tenemos una guerra que no para. Es necesario rescatar los principios para poder vivir en paz”, puntualizó.

Saade definió el conflicto en Venezuela como una cortina de humo que se ha creado en los últimos años.

En su intervención, la candidata Francia Márquez dijo que “la preocupación que hoy me asiste tiene que ver con la guerra que se está viviendo en Colombia” y no entrar en discusiones sobre un conflicto internacional.

Señaló que no se puede mirar hacia afuera cuando Colombia vive un conflicto armado sin resolver, que deja miles de muertos y víctimas y que no permite el progreso y el desarrollo del país.

ACERCAMIENTO DE EE. UU. Y VENEZUELA

Frente al acercamiento de los gobiernos de EE. UU. y Venezuela, Saade dijo que el reconocimiento es lo mejor que le ha pasado al país vecino, pues “le va a ayudar a avanzar en todos sus procesos y Colombia los apoyará para que haya una democracia en dicho país”.

Por su parte, Gustavo Petro aseguró que el problema es por la ‘geopolítica de los combustibles fósiles’ y que por lo tanto el camino de los países de América Latina no es ni la Otan, ni Rusia, razón por la cual hay que desmarcarse de esos frentes y avanzar en los problemas como región.

Camilo Romero aseguró que en 2022 deben garantizarse las libertades por eso desde Colombia tiene que ser un ejemplo de paz y rechazo de violencia.

FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES

Para Camilo Romero, el sistema pensional es un sector que no representa a las mayorías del pueblo colombiano, ya que gran parte de la población pertenece a la economía informal. “Necesitamos la garantía de derechos desde un nuevo gobierno, eso significa recuperar lo público. Los derechos no pueden convertirse en mercancía ni negocio”, afirma.

Por eso, propone que el Gobierno debe asumir la construcción de un sistema pensional. Por ejemplo, para reconocer la economía del cuidado.

Desde otra perspectiva, Alfredo Saade cree que deben devolverse los recursos al Estado y no manejarte a través de empresas privadas. De esta forma, se podrá dignificar la pensión y dársela a quien no la tiene. “Creo que es necesario revisar para que un enfermo en cama pueda acceder a pensión y su cuidador también”, cuenta.

Mientras tanto, el candidato Gustavo Petro manifestó que Colombia no tiene un sistema pensional. "Tenemos un sistema de utilidades bancarias", dice, razón por la cual propone una reforma que permita aumentar la cobertura pues la mayoría de personas de la tercera edad no cuenta con recursos para su vejez.

Según Petro, Colombia imita el modelo pensional de Chile y en Chile ya fracasó, razón por la cual hay que cambiar de sistema.

Francia Márquez dijo que no está de acuerdo con aumentar la edad de pensión y agregó que es necesario adaptar un fondo de bono pensional y fortalecer el sistema de pensión público.

SUBSIDIOS

De acuerdo con Francia Márquez, más allá de la discusión de si son necesarios más o menos subsidios, es urgente darle una mirada para el campo, realizar una reforma agraria y fortalecer la productividad para salir de la crisis.

"Es necesario avanzar en la reforma agraria integral", manifestó Márquez.

Alfredo Saade cree que los subsidios hay que dignificarlos pues “todos necesitan subsidio”. Ajustarlos a los problemas económicos que sufre el país. Por eso, en su Gobierno se mantendrían estos apoyos económicos.

Por su parte, Camilo Romero cree que los subsidios son una forma de dar garantías para el individuo. “Son necesarios, pero tienen que ser transitorios”, asegura. Estos apoyos, para él, no pueden mantener a la persona en la miseria. En este sentido, los subsidios son fundamentales en momentos específicos.

A su turno, Gustavo Petro dijo que "en Colombia no hay subsidios sino hay limosnas" y que estos recursos mantienen a las personas en la pobreza, pues no tienen la magnitud de estar por encima de la línea de pobreza, es decir, no superan el monto mínimo para garantizar que la ciudadanía salga de la pobreza.

Además señala que a través de ellos se compran votos y que debe haber ajustes en los montos que garanticen que los subsidios sean al menos de la mitad del salario mínimo.

INFLACIÓN

Para Alfredo Saade es importante que para frenar la inflación haya cero impuestos para los alimentos que se producen en Colombia. A su vez, es clave industrializar el campo y hacer que el campesino vuelva a la tierra. Junto a ello, propone “quitarles las tierras a quienes desplazaron a las personas más vulnerables”. En resumen, una restauración social en el país.

Según Camilo Romero, los anteriores gobiernos han entregado el mercado colombiano al comercio internacional y el país ahora debe comprar el alimento desde afuera. Es decir, importarlo. “Lo más clave es proteger la industria nacional”, asegura.

En consecuencia, propone mejorar condiciones de campesinos, las vías terciarias y acompañar la producción nacional del país.

Mientras tanto, Francia Márquez plantea que para bajar el costo de los alimentos en el país es necesario recuperar el sistema de producción nacional de alimentos, el cual contribuiría no solo a bajar costos, sino también a generar empleos.

Añade que se debe hacer un estudio de baldíos, con lo cual se puede detener el hambre.

Por su parte, Gustavo Petro dice que el hambre no da espera, ante lo cual propone que el Estado compre las cosechas, para entregarlas subsidiadas en zonas populares y añadió que se debe regular el precio de los insumos importados.

Manifestó, además, que en Colombia "íbamos a comprar 4 mil millones de dólares en aviones de guerra ¿no vamos a tener plata para la comida de los niños?".

ABORTO

Gustavo Petro: dice que no se puede criminalizar a la mujer y que se deben diseñar políticas de protección, para -por ejemplo- disminuir el embarazo no deseado.



Camilo Romero: dice que respeta la decisión de la Corte y los derechos conquistados por las mujeres.



Francia Márquez: sí, está de acuerdo. Promete garantías a las mujeres.



Alfredo Saade: no está de acuerdo. Señala que es próvida y que no se puede asesinar niños. Llama a revisar esa acción en el Congreso.