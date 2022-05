Pensión y salud, ejes económico de debate Petro - 'Fico' - Fajardo

Los candidatos presidenciales que puntean en las encuestas se encontraron, este lunes 23 de mayo, para debatir sobre sus propuestas y posturas de campaña.



Se trató del debate definitivo de EL TIEMPO, en alianza con la revista Semana, con transmisión simultánea por Citytv y Portafolio.



En el debate participaron Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo.

Rodolfo Hernández, quien había confirmado en un principio, avisó a último momento que no podría asistir.

El debate definitivo giró en torno a preguntas fundamentales en áreas de interés para el electorado nacional, con la idea de que cada candidato pueda plantear a los colombianos la visión de país que propone en líneas de economía, salud y pensiones, entre otros temas. Así se vivió.

MINUTO A MINUTO

Escenario del debate presidencial definitivo. EL TIEMPO

BLOQUE ECONÓMICO

SALUD

Sobre su propuesta de modelo de salud, el candidato Sergio Fajardo dijo que no acabaría con las EPS, pero que en su Gobierno haría un énfasis de salud pública, basado en la prevención, esto como aprendizaje de la pandemia y determinará cuál es el papel de las EPS en salud pública.

El candidato del Centro Esperanza habló de mejorar las condiciones de trabajo del personal de salud y en potenciar el área de investigación.

Por su parte, el candidato Gustavo Petro dijo que está de acuerdo con el modelo de prevención en salud. “La prevención es fundamental porque evita la enfermedad”.

Dice que habrá un giro completo de la Adres para que no haya intervención financiera y que los recursos lleguen directamente a los hospitales.

En su propuesta, dice, va a haber un fondo que recibirá el dinero público y de cotizaciones, sin intermediarios, para distribuir directamente el dinero en entidades públicas y privadas.

Además se comprometió a potenciar la industria farmacéutica en Colombia.

Federico Gutiérrez coincide con Petro y Fajardo en un modelo de prevención y dice que es necesario evitar que se roben el dinero por corrupción.

"Las EPS no hay que acabarlas, hay que vigilarlas y que cumplan", señaló Fico durante su intervención.

Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. César Melgarejo

PENSIONES

Ante la pregunta de Sergio Fajardo de dónde sacará los recursos para sus iniciativas sociales, Gustavo Petro manifestó que la propuesta de media pensión para ancianos saldrá de una reforma pensional y que "no es recurso adicional".

El candidato del Pacto Histórico dice que se necesita una reforma tributaria por 25 billones de pesos anuales para dar subsidios a madres cabeza de hogar, a adulto mayor en pobreza y a jóvenes para sus estudios universitarios.

Petro dice que garantiza que no le quitará la plata de quienes ahorran en su fondo pensional, ante lo cual Fajardo y Fico Gutiérrez dijeron que el candidato del Pacto Histórico cambió su discurso.

Federico Gutiérrez propone una reformar el régimen de pensión, en el que se quiten los subsidios de las pensiones para las personas de ingresos más altos y que vayan a los más pobres.

En una eventual reforma pensional, el candidato del Equipo por Colombia, mencionó que se respetarán los derechos adquiridos a pensionados.

Por su parte, Sergio Fajardo dijo que su propuesta pensional, diseñada por José Antonio Ocampo, (al que Petro quería como ministro de Hacienda), permite financiar un ingreso digno de 500 mil pesos para todos los adultos mayores de 65 años en Colombia que hoy no tienen pensión.

Gustavo Petro explica su plan económico. AFP

RONDA DE PREGUNTAS RÁPIDAS

​PREGUNTAS RÁPIDAS A GUSTAVO PETRO

Una cosa que le guste de Fico

"Federico Gutiérrez puede decir que no es imputado, y eso es bueno. Lo considero el jefe de la oposición en el próximo gobierno", dijo.

El mejor día de su campaña

Mencionó el altercado que tuvo una mujer que se dedica a barrer las calles, quien fue encarada por votar por él. Dijo que la invitará al día de su posesión.

¿Los huevos vienen de Alemania?

"No, pero las gallinas consumen maíz de Canadá, y está carísimo".

¿Vendría Maduro a su posesión?

"No, porque la posesión la dirige el actual presidente y no hay relaciones diplomáticas".

¿Impuestos a la iglesias?

No. "Vamos a reparar varias iglesias", aclaró.

PREGUNTAS RÁPIDAS A FEDERICO GUTIÉRREZ

Una cosa que le guste de Petro

"Seguramente compartimos la idea de que muchas cosas tienen que cambiar. En lo que tenemos diferencias es en las formas", dijo.

¿Medellín o Bogotá?

"Toda Colombia", dijo.

¿Qué quiso decir cuando dijo "plata es plata"?

Que hay unos recursos que deben estar ejecutándose en las regiones en otros proyectos, como vías o programas sociales, y no en los bancos represados.

¿Ajiaco o bandeja paisa?

"Las dos. La única comida que no me gusta es la poquita", dijo.

PREGUNTAS RÁPIDAS A SERGIO FAJARDO

Si gana las elecciones, ¿a qué se dedicará?

Mi propósito es ganar las elecciones, haré lo mismo: trabajar.

¿Por qué no logró una alianza con Ingrid y Rodolfo?

Yo tengo unos principios y unos ideales que solo representa mi equipo. Los demás tienen otros valores y otras formas, son otras propuestas.

El centro político

Dice que no está muy cómodo con el término "centro político", enfatiza en que el tiene una hoja de ruta y que su propuesta es un cambio para la sociedad que arranca con decirle no a la corrupción.



SÍ AL DIÁLOGO: Los tres candidatos manifestaron que sí aceptarían la invitación a dialogar si pierden sin importar quién sea el presidente.

El tema llevó a hablar de la unidad nacional.

Frente al tema, Federico Gutiérrez habló de la diferencia entre la unión que él propone y la de "perdón social", la cual promulga Petro.

Señaló que la diferencia es que su propuesta no incluye a personas procesadas por delitos. Enfatizó en que, una vez gane, tendrá un "diálogo social permanente" con distintos sectores y aseguró que va a garantizar la protestas social, pero no los bloqueos. "No más odio ni discursos de lucha de clases".

Por su parte, Gustavo Petro dijo que el perdón social no lo da él sino "las víctimas". Habló que el criterio de la unidad nacional no puede ser la que se usó en el Frente Nacional sino de "dotar de poderes y derechos a la sociedad", lo que consiste en restituirle derechos universales a poblaciones históricamente marginadas.

Mientras tanto Sergio Fajardo manifestó que "nunca se va a unir si se llega (a la Presidencia) desde la polarización". Señaló que quien conduce al país tiene la responsabilidad de comportarse para dar ejemplo.

BLOQUE DE PREGUNTAS

Petro le pregunta a Fajardo sobre su modelo de pensión, ante lo cual el candidato del Centro Esperanza dice su propuesta hace parte de su paquete de economía, acorde a su propuesta de reforma tributaria, basada en un modelo de pilares, que combine el régimen público y privado.

Por su parte, Federico Gutiérrez le preguntó a Petro si en un eventual gobierno suyo llega un pedido de extradición de Piedad Córdoba, y si se tienen todas las pruebas, ¿usted firma? Petro respondió que Sí.

A su turno, Sergio Fajardo le preguntó a 'Fico' Gutiérrez si en este Gobierno hay corrupción.

El candidato del Equipo por Colombia dijo que los gobiernos tienen aciertos y desaciertos. Sin embargo, señaló que ningún caso de corrupción debe ser aceptado, como el de Centro Poblados. Aunque destacó que el Gobierno Duque se destacó en áreas como el Plan Nacional de Vacunación, pero aclaró que ha sido crítico cuando ha sido necesario.



Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. César Melgarejo

SOBRE EL APLAZAMIENTO DE LAS ELECCIONES: En su primera intervención, el candidato Gustavo Petro expuso las razones que lo llevaron a alertar sobre la supuesta suspensión de las elecciones de este domingo.

Según él, desde hace meses viene “una ambientación” por parte del presidente del Congreso, del expresidente Pastrana, del expresidente Uribe sobre la necesidad de suspender al Registrador, aduciendo, dice él, "fraudes del Pacto Histórico". Habló que la situación es más grave de lo que se cree y que por eso hizo el llamado a defender la democracia.

Frente al tema, Sergio Fajardo manifestó que tiene "yo tengo una desconfianza absoluta en el señor registrador Nacional, su comportamiento, y eso hace parte de lo que, para mí, este gobierno representa, desinstitucionalización".

Sin embargo dijo que el llamado de Petro es una cortina de humo en la campaña para llamar la atención.

Al respecto, Federico Gutiérrez manifestó que dijo Petro es un “distractor más”.

No obstante, manifestó la necesidad de que hayan garantías y que sean unas elecciones justas y legales. Enfatizó en que hay detalles que aún no se han aclarado, como 700 mil votos que le aparecieron al Pacto Histórico.

"Yo sí le pido a los organismos de control en Colombia, a los veedores internacionales y nacionales que estén muy atentos a las elecciones", dijo el candidato de Equipo por Colombia.

Debate presidencial de la gran alianza EL TIEMPO y Semana. César Melgarejo

SUPUESTA INFILTRACIÓN A CAMPAÑAS

El candidato Federico Gutiérrez habló de las pruebas de la supuesta infiltración que sufrió su campaña. Dijo que la denuncia ya está manos de la justicia y acusó a Gustavo Petro de estar detrás de esto.

Sin embargo, enfatizó en que se concentra en sus propuestas y no en estos temas.

Por su parte, el candidato del Pacto Histórico aclaró que las infiltraciones no son en contra de las campañas sino para bandas criminales que están aparentemente comprando y desmintió que desde su movimiento se esté infiltrando a otra campaña.

Sergio Fajardo dijo que nunca ha estado amenazado, que nunca ha comprando votos y que siempre "ha jugado de manera transparente".

Sergio Fajardo, candidato de Centro Esperanza. César Melgarejo

LAS ENCUESTAS

Los últimos sondeos presidenciales han revelado un panorama en el que al menos tres candidatos se pelean su puesto para la segunda vuelta presidencial.



Mientras Gustavo Petro sigue liderando los sondeos, el ex alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández se acerca cada vez más a Federico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín.



Según la encuesta de las firmas Guarumo y EcoAnalítica, divulgada por EL TIEMPO, Gustavo Petro es el que continúa con la mejor intención de voto, con un 37,9 %. En segundo lugar se mantiene Gutiérrez, con un 30,8 % prácticamente estable. Y en tercera y cuarta casilla aparecen Hernández (20,3 %) y Fajardo (4,3 %).

Por debajo del 1 % están John Milton Rodríguez y Enrique Gómez. Mientras tanto, el voto en blanco aparece con el 2,4 % y el Ns/Nr, con el 2,2 %.

