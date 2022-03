Fórmulas vicepresidenciales hablan de reforma agraria y pensiones

Este miércoles 30 de marzo, se realizó el primer debate de los candidatos a la Vicepresidencia de la República.



El encuentro fue organizado por la Gran Alianza Digital de EL TIEMPO y Semana.



Al debate asistieron Marelen Castillo (fórmula de Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción), Rodrigo Lara Sánchez (fórmula de Federico Gutiérrez, del Equipo Por Colombia), Francia Márquez (fórmula de Gustavo Petro, del Pacto Histórico), Luis Gilberto Murillo (fórmula de Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza), José Luis Esparza (fórmula de Ingrid Betancourt, del Partido Verde Oxígeno) y Carlos Cuartas (fórmula de Enrique Gómez, de Salvación Nacional).

Le contamos sus propuestas más importantes en materia económica.

RACISMO EN COLOMBIA

Francia Márquez asegura que el racismo es estructural y siempre ha existido. Incluso por parte del Estado, "que no ha permitido que la población étnica viva con garantías de derechos".

"Mi presencia es un acto de justicia social para garantizar la participación política de los históricamente excluidos", aseguró la fórmula de Gustavo Petro. Márquez dijo que ha habido una deuda histórica con los afrocolombianos y, además, es un momento para iniciar la reparación.

Sí ha existido racismo, según Rodrigo Lara. El candidato asegura que se ha dado a través de la exclusión y pobreza que se vislumbran en las regiones más apartadas del país. "Hay una deuda histórica en la que todos los colombianos debemos ser capaces de construir", dice.



Es necesaria la voluntad de los gobernantes para avanzar en soluciones en esta problemática, puntualizó Lara.

Para Carlos Cuartas, asegura de el racismo se debe acabar. Propone mirar hacía el futuro. "Que seamos capaces de pensar en conjunto para resolver las diferencias. Busquemos el consenso", dice.

Según Marelen Castillo, Colombia es un país multicultural que debe generar oportunidades para todos. "Estos escenarios son para demostrarle al país que todos tenemos las posibilidades de servir", afirma.

José Luis Esparza afirmó que la campaña no hay racismo, aunque se dan en regiones, y no debe ser un foco de atención. Su partido plantea el reconocimiento de las poblaciones étnicas.

Luis Gilberto Murillo asegura que Colombia es un país muy diverso y que los candidatos muestran el abanico de esa diversidad en el país. "Estamos avanzando hacía construir un país incluyente", dice. Acepta que todavía hay barreras para superar las barreras del clasismo y racismo.



Asegura que también hay un problema de representativas de las comunidades étnicas.

COMBATIR EL TERRORISMO

Márquez asegura que como víctima de conflicto armado, la forma de frenar la violencia es la Paz. Para ello, es fundamental la implementación del Acuerdo de Paz y la instauración de mesas de diálogo con otros actores armados en el país. "La paz implica un entramado institucional que atienda los desafíos que tenemos como sociedad colombiana", dice Francia Márquez.

Por su parte, Lara asegura que aunque el Acuerdo no es perfecto, sí es un camino que hay que seguir recorriendo. "La paz logró devolvernos la tranquilidad", dice.



Para aquellos que utilizan las armas para intimidar, tendrán todo el peso del Estado.

Según Carlos Cuartas, es importante no devolverse al pasado en temas de seguridad. "No vamos a firmar más procesos de paz con grupos terroristas", dice. Para él, las disidencias tienen los mecanismos para hacer política de forma legal.



La fórmula de Rodolfo Hernández asegura que conseguir la paz es necesario tener oportunidades laborales. "Necesitamos un país educado que encuentre otras opciones de vida", asegura. Para ella es imperdonable que se atente contra la vida humana.

Según José Luis Esparza, no tiene sentido generar acuerdos con los actos terroristas. A su vez, Luis Gilberto Murillo, dice que hay que castigar a todos aquellos que no han incumplido el Acuerdo de Paz. También, para él, es necesario tener más presencia en las regiones más afectadas por el conflicto.

Márquez dice que es necesario fortalecer la industria nacional, para que la soberanía alimentaria sea la prioridad en el país. Para ella, implica reconocer que el modelo económico neoliberal que ha causado unas brechas grandes en términos de necesidades básicas insatisfechas.

Para Carlos Cuartas, es importante tener en cuenta que la extracción es importante para la economía del país y no puede acabarse bajo la idea de un 'falso ambientalismo'. Para él, es necesario tener recursos para cubrir las necesidades de los colombianos.

TIERRAS PRODUCTIVAS PARA CAMPESINOS

Para Luis Gilberto Murillo, hay una concentración excesiva de tierras en el país. Por eso es necesario avanzar en la reforma agraria. Entre sus propuestas, es necesario implementar el catastro multiproposito.

"Es necesario redistribuir la tierra en zonas productivas y, a la vez, proteger la propiedad privada", asegura.

Ahora bien, José Luis Esparza considera que debe haber impuestos a tierras improductivas. También debe haber un proceso de titulación y dejar de expandir la frontera agrícola para fines de narcotráfico.



De acuerdo con Marelen Castillo, es legalizar las tierras que están sin titular. A su vez, volver productivos los cultivos ilícitos. Junto a ello, volver el campo atractivo.

Carlos Cuartas cree que para recuperar el campo en Colombia es importante que los campesinos vuelvan al campo después de haber sido desplazados a las grandes ciudades. También cree que es importante que haya financiación para ellos y oportunidades para acceder a internet.



Finalmente, las tierras concedidas a comunidades afro e indígenas, deben comenzar a generar producción, según Cuartas.

Por su parte, Rodrigo Lara cree necesario el catastro multiproposito para poder conocer el país. La fórmula de Fico Gutiérrez considera que es importante la inversión en vías rurales y por eso propone invertir 3 billones en este fin.

Francia Márquez es vital darle garantías al campo en Colombia. Para ella, es importante de la distribución de hectáreas de tierras pactadas en el Acuerdo de Paz. A su vez, "necesitamos que haya vías terciarias, porque de nada sirve tener un pedazo de tierra si no puede sacar los productos".



Junto a ello, la fórmula de Petro es esencial que haya conectividad, sistema de riego, investigación y mecanismos de estabilización. Márquez dice que son esenciales las garantías de comercialización de los productos.

Luis Gilberto Murillo mencionó que la titulación de tierras es uno de los grandes problemas en el país. Para él, son grandes las tierras productivas en el país. "Creemos que es importante que se implementen los mercados transables de carbono para mitigar el cambio climático", puntualiza.



AHORRO EN FONDO DE PENSIONES

Referente al tema, Luis Gilberto Murillo considera que el Estado sirve de guardián de los ahorros de los colombianos en los fondos de pensiones. Por ello, proponen un ingreso básico para los mayores de 65 años. A su vez, "se deben eliminar los incentivos que concentran la desigualdad en las pensiones", asegura.



También se debe garantizar la competencia de los fondos privados. Para él, las pensiones se concentran en un grupo muy privilegiado.

Ahora bien, Francia Márquez asegura que los recursos del sistema pensional son de los colombianos que han cotizado. Sin embargo, los sistemas no están dando garantías para que las personas accedan a la pensión. "El Estado tiene la obligación de proteger a quienes no logran pensionarse", dice.



Para ello, propone un subsidio para los adultos mayores que no logran jubilarse.

Por su parte, José Luis Esparza, considera que es importante la sostenibilidad de las pensiones. Considera que no se pueden dar más subsidios a los que más ganan.

Para Lara hay una inequidad en el sistema de pensiones de Colombia. "Yo creo que los fondos públicos tienen que blindarse porque han cometido muchos errores", dice. Además, Marelen Castillo dijo que su propuesta es un subsidio para apoyar a quienes no puedan acceder a la pensión. Para ello, hay pensiones que superan los niveles de lo justo.

A su vez, Carlos Cuartas asegura que es urgente una reforma pensional para tener un sistema más justo. "Hay una desigualdad muy grande porque existen pensiones muy altas", dice. Él propone que el Régimen de Prima Media cubra al menos un salario mínimo. Es decir, un ahorro de la mano del Estado que garantice, al menos, una alimentación básica.

