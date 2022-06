Debates presidenciales: ganadores y perdedores por no hacerlos

En un hecho un poco inusual, Colombia elegirá a su próximo Presidente de la República, el domingo 19 de junio, sin un debate presidencial previo a la jornada electoral.



A pesar de las peticiones y hasta de una decisión judicial que indicaba que había que realizarse, Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, no se vieron cara a cara en un debate.

Desde antes de primera vuelta, Hernández decidió que no asistiría a debates y su posición la mantuvo para este segunda. Petro por su parte, fue a algunos de estos encuentros antes de la primera vuelta, aunque después desistió de participar en otros.

Para segunda, el candidato de la izquierda fue uno de los que más insistió en su realización, pero no logró convencer a su oponente.

¿Por qué tomaron esa decisión los candidatos, antes y ahora? ¿Qué ganaron y qué perdieron?

Los debates



Los debates son espacios de visibilidad, discusión y presentación del plan programático. Sin embargo, en Colombia dichas actividades no son de carácter obligatorio, “lo que permite que los candidatos libremente decidan o no participar”, explica Diana Medina Casas, experta en comunicación política y directora de la firma Seguimiento & Estrategia.

“En algunos países, como en Estados Unidos, están bajo el liderazgo de comisiones especiales que se encargan del desarrollo de estas actividades (la comisión de debates presidenciales). En otros, como en México o Argentina, se enmarcan bajo leyes que determinan número de debates, asistentes y reglas de juego. Esto configura a los debates como de carácter obligatorio e incluye sanciones para los no asistentes, quienes perderían espacios publicitarios”, agrega Medina Casas.

Para el caso colombiano, la experta dice que, desde la comunicación política, estos espacios logran acercar a los candidatos con los ciudadanos, pero que “el organizar gran número de los mismos desgasta al electorado, a los equipos de campaña y pierden relevancia ante la opinión pública”.

“Estos deben ser escenarios conciliados, organizados entre las campañas y medios”, agrega.

Sobre Petro, comenta que los debates “son espacios favorable, por su manejo del discurso y experiencia ante medios de comunicación; mientras que su opositor, Rodolfo Hernandez, bajo su imagen de outsider (persona que está al margen o fuera de las tendencias más comunes) que se sale del contexto habitual de las campañas electorales, basado en una estrategia de campaña 100 % digital, la asistencia no se hace necesaria”.

Eso sí, Medina Casas cree que, desde la perspectiva política y democrática, “el no asistir a estos escenarios puede ser percibido como un acto de falta de compromiso con los colombianos”.

Ganadores y perdedores



Antonio Miguel Camargo, consultor en políticas públicas, manifiesta que los debates son fundamentales para la democracia.

“Permiten tener más información sobre propuestas y puntos de vista de los candidatos sobre temas críticos para la sociedad. Pero ya la mecánica electoral y las campañas evalúan la conveniencia de asistir a esos escenarios”, dice.

En este aspecto, Camargo explica que tienen mucho que ver las encuestas: “Si un candidato tiene ventaja, para qué asistir. Puede verlo como exponerse innecesariamente. Mientras que el candidato rezagado puede querer mostrarse más”.

Sobre Hernández, considera que su decisión ha sido estratégica, en la medida en que se podría “exponer por tener una retórica no tan elaborada, para no tener salidas en falso por su misma personalidad y que no lo usaran en su contra. Para mí, fue una decisión acertada”.

En el caso de Petro, comenta que es entendible por que fue el candidato que más presionó para que se realizara un debate para segunda vuelta: “Se siente superior en términos de retórica y manejo de auditoria, es una persona curtida en el tema”.

Finalmente, considera que, a pesar de ser decisiones estratégicas, “el electorado y el público pierden por no acercarse a las propuestas y los valores de los candidatos”.

PORTAFOLIO