Desmienten supuesta suspensión de las elecciones presidenciales

El candidato Gustavo Petro atizó este sábado el "fantasma" de las irregularidades electorales al denunciar un supuesto plan desde el Gobierno para que las elecciones no se lleven a cabo este 29 de mayo, fecha en la que se debe realizar la primera vuelta de los comicios presidenciales.

En el acto de cierre de campaña en la ciudad de Barranquilla, Petro, quien es el favorito de todas las encuestas, hizo un llamado a las demás campañas para unirse contra lo que denominó "un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo".

"Yo aquí convoco en esta plaza pública, en esta calle de multitudes llena, a todas las campañas políticas actualmente en competencia, a la campaña de Sergio Fajardo, a la campaña de Rodolfo Hernández, a la campaña del Pacto Histórico, a ponerse en alerta", dijo el aspirante presidencial ante unas cuarenta mil personas.

Según Petro, desde el gobierno "tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia", situación que ha tomado eco en algunos sectores políticos luego de las fallas presentadas durante las elecciones al Congreso realizadas el pasado mes de marzo.

Hace seis días el ministro del Interior, Daniel Palacios, negó las versiones de que el Ejecutivo o la Procuraduría, que es quien organiza los comicios, quería suspender las elecciones, en respuesta a una afirmación del senador Rodrigo Lara, quien en sus redes sociales fue el primero en referirse al supuesto complot.

Expertos electorales han dicho que esos rumores que circulan desde comienzos de semana carecen de veracidad y la directora de la ONG Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aseguró este viernes a los medios que es "realmente imposible" que se suspendan las elecciones porque solo está estipulado para motivos de fuerza mayor, como una catástrofe natural.

"En la Registraduría se han venido tomando acciones de mejora para que no se vuelva a presentar el problema de falta de concordancia entre la información del día de las elecciones y el escrutinio", dijo Barrios, ante los problemas acaecidos en las legislativas del 13 de marzo que mermaron la confianza en la Registraduría.

Respecto a las declaraciones de Petro, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, ha dejado claro que "las fechas de las elecciones en Colombia las fija la Constitución y la Ley, por lo tanto, no son susceptibles de cambio".

A su turno, el ministro del Interior, Daniel Palacios, pidió al candidato no desinformar. "Afirmaciones en las que se habla de aplazamiento o suspensión de las elecciones, son absolutamente falsas. Solicitamos a candidatos y equipos no generar desinformación. Unas elecciones transparentes inician con la responsabilidad de los candidatos de no promover información falsa".

Frente a las acusaciones que lanzó, el aspirante a la Casa de Nariño invitó a "actuar con serenidad" e hizo un llamado a no "caer en violencias y en la trampa", sino a que sus seguidores estén "atentos y movilizados".

Con información de EFE y EL TIEMPO