'Proponemos cambiar para avanzar': 'Fico' Gutiérrez

Luego de haber obtenido más del 54% de la votación en la consulta interpartidista de Equipo por Colombia y tras haber confirmado su victoria para convertirse en candidato oficial por la Presidencia, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, llamó a un cambio para avanzar.

"Proponemos cambiar para avanzar. Pero un cambio jamás puede significar un salto al vacío, como le sucedió a otros países de la región. Eso no le puede pasar a Colombia, ni le va a pasar. Lucharemos para que no se repliquen fallidos, que muchos de nuestros vecinos padecen. Lucharemos para eliminar la pobreza, que de la mano de los más vulnerables apuntemos a generar más y mejores oportunidades. Proponemos construir sobre lo construido, fortalecer lo que funciona y cambiar lo que no está bien, siempre mirando hacia adelante", dijo en su discurso.

Manifestó la importancia de trabajar desde las regiones para identificar cada una de sus particularidades, sus costumbres, con el fin de aportar a un proyecto colectivo de Colombia.

"Vamos a trabajar con la gente y para la gente, por una Colombia para los jóvenes, donde la educación sea un camino para alcanzar los sueños de los jóvenes, una Colombia con cultura, deporte, arte y empleo; una Colombia para las mujeres, especialmente aquellas que están reconstruyendo sus vidas luego de la pandemia, una Colombia para los campesinos, que desde el campo alimente a su gente y se abra al mundo; una Colombia donde cuidemos a las pequeñas y medianas empresas y la generación de empleo sea la clave para combatir la pobreza, que tiene que ser una de las más grandes prioridades que lidere nuestro equipo, y que llegue a las regiones".

Finalmente Federico Gutiérrez, dijo que cree en un país "en donde emprender y trabajar en cada rincón sea una posibilidad, donde ninguna familia aguante hambre, o sufra por no tener salud o pase necesidades por falta de servicios públicos, en un país en paz que mire hacia adelante, y que dé garantías a quienes entregaron las armas. No estamos pensando en volver a un debate de hace 5 o 6 años, es dar cumplimiento, pero también hacer que las Farc cumplan, pero no han cumplido".

