El documento con el que Petro se comprometió a no expropiar

Bajo declaración juramentada y ante un notario, el candidato Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, firmaron un documento en el que se comprometen a no expropiar "a nadie ni a nadie".

El convenio fue suscrito y autenticado ante la Notaría 17 de Bogotá, ubicada en la Localidad de San Cristóbal.

Desde el lugar, el aspirante indicó que, en un eventual Gobierno suyo, “no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie”.

El compromiso firmado por el senador de Colombia Humana comienza así: "Gustavo Petro Urrego, obrando como ciudadano y con ocasión de mi candidatura a la presidencia de la República de Colombia, hago la siguiente declaración bajo juramento, a fin de que sirva como testimonio ante los colombianos y colombianas de lo que será mi gestión como Presidente de la República".

Y añade: "Ante esta campaña del miedo, me veo en la obligación de hacer este compromiso con el conjunto de la sociedad colombiana. Con contundencia afirmo que mi propuesta de transformación para este país no se fundamenta ni incluye ningún tipo de expropiación. Dentro del respeto profundo por la Constitución y la ley, como presidente de todos los colombianos no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie".

En el documento el candidato invita a los demás candidatos a comprometerse también a no expropiar "con acciones ni con omisiones", asegurando que "el Estado colombiano lleva muchos años permitiendo que terratenientes y nuevos ricos conserven tierras expropiadas de campesinos y labriegos, mediante la expansión del paramilitarismo cohonestado por la institucionalidad y fuerzas políticas con representación en el Congreso".

En el acto de firma, Petro indicó que la discusión alrededor de la supuesta expropiación es producto de desinformación y noticias falsas alrededor de su campaña.

“Hay quienes permanentemente intentan sembrar dudas sobre mis propuestas y mis intenciones para con el pueblo colombiano e inventan la sombra de una supuesta expropiación para espantar incautos. Nada más alejado de la realidad. Ante esta campaña del miedo, me veo en la obligación de hacer este compromiso con el conjunto de la sociedad colombiana”, dijo el candidato presidencial.

En el acto los candidatos estuvieron acompañados por varios miembros de la campaña del Pacto Histórico, entre ellos, su jefe de debate Alfonso Prada y el senador Gustavo Bolívar.

Bolívar, por su parte, había anunciado el acto por medio de su cuenta de Twitter. "Hoy ante notario, a las 11 AM, Gustavo Petro se compromete ante el país y el mundo a no expropiar nada ni a nadie. Nunca lo pensó, nunca lo dijo pero lo deja claro para desmontar la calumnia sobre la que cabalga la campaña Duque II", escribió el senador electo.

Por otro lado, el senador Armando Benedetti, también se pronunció frente al acto, que "con el cuento chino de la expropiación algunos colombianos se alejan del futuro que les deben ¡nadie va a expropiar a nadie! Déjense de pendejadas".

La firma del documento recuerda los 12 mandamientos en mármol' firmados por Gustavo Petro en el 2018, cuando su campaña recibió la adhesión de Claudia López y Antanas Mockus.

Entre los mandamientos de ese entonces se encontraba: "No expropiaré. No convocaré a una asamblea constituyente. Manejaré los recursos públicos como recursos sagrados. Impulsaré la iniciativa privada, el emprendimiento y la formalización. Garantizaré la democracia pluralista y el respeto a la diversidad. Respetaré el Estado Social de Derecho".

PORTAFOLIO

Con información de ET