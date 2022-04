El futuro de los TLC divide a los candidatos presidenciales.

Como pocas veces ha sucedido en este rally por llegar a la Casa de Nariño para el próximo 7 de agosto, la política de comercio exterior ha “unido” a la gran mayoría de los candidatos en torno a dos ideas: la renegociación y la revisión de los tratados de libre comercio (TLC).



En la actualidad, Colombia cuenta con 16 acuerdos comerciales en ejecución, mientras que otros tres están bajo negociaciones en este momento, como son los de Japón o Emiratos Árabes Unidos.



Entre los acuerdos comerciales vigentes que tiene el país hoy destaca el de Estados Unidos, el principal socio de negocios y diplomático de Colombia. Asimismo, también destacan los textos con Corea del Sur, la Unión Europea, la Comunidad Andina de Naciones o el Mercosur, por nombrar algunos.



Precisamente, el acuerdo comercial con Estados Unidos es uno de los puntos de mayor interés en las campañas políticas de los candidatos a la presidencia de la República.



El candidato Gustavo Petro, de la coalición de izquierda Pacto Histórico, ha señalado en reiteradas oportunidades su plan para renegociar los acuerdos de libre comercio, incluyendo, el que posee el país con la principal economía del mundo.



La meta del senador de la República es “proteger la agricultura nacional y mejorar las condiciones de los campesinos colombianos”, de acuerdo con su participación en un debate presidencial.



En su propuesta de Gobierno llamada “Colombia, potencia mundial de la vida”, el candidato Petro propone “renegociar los TLC y mejorar la posición de Colombia en el comercio internacional y en las cadenas mundiales de valor”.



“Superaremos el rol de exportadores netos de bienes de la economía extractiva como el carbón y el petróleo y del monocultivo extensivo, para pasar a una economía agraria e industrial intensiva en conocimiento con enfoque ambiental y con énfasis en el desarrollo de cadenas de valor añadido”, cita en su plan de Gobierno.



Por otro lado, el candidato de Centro Esperanza, Sergio Fajardo, también le pasará la lupa a los actuales tratados comerciales. “Los revisaremos para asegurarnos que continúen representando los intereses del país (...) Debemos protegernos de la competencia desleal”, agregó el exalcalde de Medellín. Sobre su política de comercio exterior, Fajardo plantea “fortalecer los sectores agrícola, industrial y de servicios”, donde se puede “aumentar la productividad” que sean el punto de partida para “ir dejando atrás la dependencia de los hidrocarburos y contar con una estructura exportadora más diversificada”, como cita en su documento de campaña.



Por contraparte, el candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, sí pretende darle continuidad a los actuales tratados de libre comercio e incluso busca “diversificar” la oferta exportadora hacia EE.UU.



“Nuestra propuesta se basa en la libertad económica y la libertad comercial, en este sentido, vamos a sacarle el mejor provecho a los TLC existentes y fomentar la adecuada ejecución de los tratados de libre comercio y de los tratados suscritos”, dijo Gutiérrez.

Otro de los candidatos que también anunció una revisión a los TLC y a los aranceles fue John Rodríguez, quien insiste en que con esta propuesta se “impulsará y protegerá” a la producción nacional.



Rodolfo Hernández, de Liga de Gobernantes Anticorrupción, también revisará los TLC de modo que “la industria colombiana pueda incrementar su productividad y sus exportaciones” para que sea “competitiva en este marco comercial”, según su plan de Gobierno.



El líder de Salvación Nacional, Enrique Gómez, considera que en algunos casos sería “conveniente” negociar “siempre de buena fe”; todo ello en la medida de que el país “recupere los escenarios de competitividad de los empresarios colombianos”.

Portafolio consultó a la campaña de la candidata Ingrid Betancourt pero no obtuvo respuesta sobre su visión de la política de comercio exterior para el país.

Integración regional



A pesar de sus diferencias en distintos tópicos de la campaña, la gran mayoría de los candidatos, apuestan, en su medida, por una mayor integración regional con los mecanismos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o la Alianza del Pacífico (AP).

Los candidatos de la izquierda y el centro, Gustavo Petro y Sergio Fajardo, coinciden en “relanzar” a la CAN, mientras Federico Gutiérrez aspira a “fortalecer” dicho bloque comercial. Los candidatos quieren “impulsar” a la AP.



