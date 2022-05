Así proponen los candidatos combatir la alta inflación del país

La inflación es uno de los dolores de cabeza que tiene hoy la economía, y dado el peso que está poniendo en los bolsillos de los colombianos, la fórmula para combatirla también se ha convertido en una de las inquietudes que los candidatos buscan resolver para los votantes.



Entre las múltiples recetas para atacar el aumento en los precios, el candidato por la Coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, promete en su plan de gobierno moderar el impacto del costo de los insumos en los productores y la inflación de alimentos. Para ello, en el corto plazo, propone “un uso activo de los instrumentos de cobertura cambiaria y los fondos de estabilización de precios existentes, junto a la reducción de aranceles”.



Mientras que a mediano plazo, su estrategia está en impulsar una industria nacional de insumos y fertilizantes con participación privada, aprovechando nuestras reservas de gas natural (insumo de los fertilizantes nitrogenados) y la capacidad instalada de instituciones como Vecol (Empresa Colombiana de Productos Veterinarios).



La candidata por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, tiene una propuesta para combatir el aumento de precios en el corto plazo, en la que propone, por un lado, garantizar la independencia del Banco de la República nombrando personas idóneas y con experiencia, y apoyando sus decisiones.



También impulsaría la reducción transitoria de los aranceles de productos alimenticios y sus insumos, y un ajuste de los subsidios y de las transferencias a la población vulnerable a la inflación mensual para proteger su capacidad adquisitiva.



El candidato por la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, tiene como premisa para controlar la inflación aumentar las ayudas de los programas de transferencias monetarias. “El problema es la inflación, el costo de los alimentos, y si no hay una acción rápida las personas de menores ingresos van a ver afectada su situación. A corto plazo hay que ajustar el monto”, dijo en días pasados el candidato en charla con Portafolio.



Otro elemento en el que impulsaría acciones es en el agro, trabajando en los precios de los insumos de producción así como facilitando las acciones para que los productores puedan vender más fácil sus productos. Además, Fajardo reconoce que el Banco de la República está tomando medidas.



Así mismo, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, destaca como los alimentos tienen un aumento “inusitado” en sus precios, por lo que se requiere de “un sistema arancelario inteligente, que se construya alrededor de la protección del trabajo y del valor agregado colombiano.



Petro ha hablado de cómo el Emisor no solo debería cuidar la inflación, sino también velar por el empleo.



John Milton Rodríguez, candidato por el movimiento Colombia Justa Libres también apunta al agro y los alimentos para controlar la inflación. “Proponemos en el corto plazo promocionar en cada ciudad los mercados campesinos para comprar directamente al productor. Para los más vulnerables impulsaría una entrega de canasta de alimentos básicos con una focalización estratégica. Compraremos a las asociaciones campesinas y productos locales para mejorar las condiciones desde ambos lados”, explica Rodríguez.



También propone apoyar la siembra de cultivos de ciclo corto para iniciar esta transición hacia más productos nacionales y sostiene que solicitaría al Banco de la República, desde su independencia, “contemplar la no subida de tasas dado que el aumento de la inflación se origina desde la oferta y la cadena logística y no sobre el costo del dinero y el crédito”.



El también aspirante a la Casa de Nariño, el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, por otro lado, apunta a la congelación de tarifas de servicios públicos con la inflación, como una estrategia contra el alto costo de vida. “Se hará una nueva reorganización del sector donde los precios de las tarifas tengan control y límite desde el Congreso y la Presidencia de la República”, y no desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Greg).

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE