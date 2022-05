Las claves de las elecciones presidenciales de este domingo

En las elecciones del próximo 29 de mayo en Colombia, seis candidatos, todos hombres, compiten por suceder al actual presidente, Iván Duque, en el periodo 2022-2026. Los siguientes son algunos aspectos clave de las elecciones presidenciales:



Votación

Un total de 39.002.239 colombianos (20.111.908 mujeres y 18.890.331 hombres) están habilitados para votar en los 12.263 puestos instalados en todo el país por la Registraduría, de los cuales 5.174 estarán en el área urbana y 7.089 en la rural.

También hay 1.343 mesas distribuidas en 250 puestos de votación de 67 países para que voten los 972.764 colombianos registrados en el exterior. La votación en el exterior se inició este lunes y finaliza el domingo 29 en embajadas y consulados.

La ley establece que para ser elegido presidente se necesita obtener la mitad más uno del total de votos y, en caso de que ninguno de los candidatos lo consiga, tres semanas después, el 19 de junio, se celebrará una segunda vuelta en la que participarán los dos más votados en la primera.

El sistema de preconteo colombiano suele ser muy rápido, por lo que los primeros resultados se esperan pocas horas después de que se cierren las urnas, que abren a las 8 de la mañana y cierran a las 4 de la tarde.

Uribe, único vencedor en primera vuelta

Las dos vueltas electorales fueron introducidas en la Constitución de 1991 y las primeras elecciones con ese sistema se celebraron en 1994, casualmente un 29 de mayo, como este año, con segunda vuelta también un 19 de junio, en las cuales ganó el liberal Ernesto Samper con el 50,57 %.



El único presidente que ha sido elegido en primera vuelta, y en las dos ocasiones en que se presentó, fue Álvaro Uribe, que en 2002 se impuso con el 54,35 %, y en las 2006 incrementó su caudal y fue reelegido con el 62,51 %.

Seis candidatos

Un total de seis candidatos aspiran este año a la Presidencia y su ubicación en el tarjetón electoral fue decidida por sorteo. Los aspirantes son:



Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción, populista), John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres, derecha), Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia Fico, derecha), Sergio Fajardo (Centro Esperanza, centro), Enrique Gómez Martínez (Salvación Nacional, derecha) y Gustavo Petro (Pacto Histórico, izquierda).



Sin embargo, los tarjetones muestran ocho candidatos porque ya estaban impresos cuando anunció su retirada el exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, de Colombia Piensa en Grande, camino que también tomó a última hora Íngrid Betancourt, del Partido Verde Oxígeno, quien dio su apoyo a Hernández.



​

Aspirantes a la vicepresidencia

En el abanico de compañeros de fórmula para la Vicepresidencia figuran en esta ocasión tres mujeres y tres hombres, de los cuales la mayoría, cuatro, son afrodescendientes.



El anuncio más sonado fue el de la compañera de fórmula de Petro, la abogada y activista medioambiental afro Francia Márquez. Gutiérrez eligió a un político de centro, el médico Rodrigo Lara Sánchez, quien es hijo de Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por la mafia del narcotráfico en 1984 cuando era ministro de Justicia. Por su parte, Fajardo también optó por la representación afro, con el exministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo.



Los otros son: Marelén Castillo, con Rodolfo Hernández; Sandra de las Lajas Torres, con John Milton Rodríguez, y Carlos Cuartas, con Enrique Gómez.



Los favoritos en las encuestas

Todas las encuestas coinciden en mostrar al izquierdista Gustavo Petro como favorito para ganar las elecciones, aunque no lo conseguiría en la primera vuelta. Petro obtendría, dependiendo de la firma encuestadora, entre el 38,8 % y el 46,5 % de la intención de voto.



La incógnita es con quién se jugará la segunda vuelta, si con el derechista "Fico" Gutiérrez, exalcalde de Medellín, o con el "ingeniero" Hernández, el único que ha conseguido subir de forma consistente en las últimas semanas.



A "Fico" las últimas encuestas le dan entre el 20,6 % y el 31,5 % de la intención de voto, mientras que Hernández, un populista empresario, recogería entre el 12,7 y el 21,2 %.



Uno de los perdedores, según los sondeos, sería el centro que representa Fajardo, quien en 2018 se quedó a menos de 300.000 votos de arrebatarle el puesto en segundo vuelta a Petro, pero este año puede que no llegue ni al 5 % de los votos.



Voto en blanco y abstención

El tarjetón presidencial incluye una casilla para el voto en blanco, que ha venido en aumento en las últimas elecciones, y que, en caso de que constituya la mayoría de los votos válidos en una primera vuelta, según la Constitución, "deberá repetirse por una sola vez la votación" y "no podrán presentarse los mismos candidatos".



Un jugador fundamental en las elecciones será la abstención. En 2018 casi la mitad de la población, un 47 % de colombianos, decidió no salir a votar, mientras que en el plebiscito de la paz la abstención fue el 62 % y fue una de las claves del triunfo del "no" al acuerdo con las FARC.



Este año, la primera vuelta presidencial se celebra un 29 de mayo, víspera de un festivo nacional, lo que puede influir en este factor.

Observadores

Como pasó en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, por primera vez en unas presidenciales la Unión Europea enviará una misión observación con un centenar de personas.



La Organización de Estados Americanos (OEA) también desplegará por todo el país a 87 observadores y la ONG Misión de Observación Electoral (MOE) también tendrá su misión de supervisión.



Uno de los puntos será el correcto desarrollo del conteo, después de que en el preconteo de las legislativas se contaran mal decenas de miles de votos del izquierdista Pacto Histórico, que lidera Petro, que fueron corregidos el escrutinio oficial.



