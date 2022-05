Elecciones presidenciales en vivo: quedan menos de 4 horas para votar

Colombia inició este domingo la jornada de votación presidencial. A continuación, le contamos el minuto a minuto de la jornada.

(Beneficios por votar en elecciones presidenciales en Colombia)

12:28 p.m. John Milton Rodríguez ya votó



El candidato de Colombia Justa Libres votó en el norte de Cali.

12:03 p.m. Votaciones en el exterior



El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el último día de elecciones en el exterior se ha desarrollado con normalidad y se cerraron, en su totalidad, las mesas en Asia, Oceanía, África, y Europa. Se han reportado 190.139 colombianos sufragantes; es decir, el 24 % del potencial electoral total.

11:53 a.m. La vicepresidenta Ramírez ya votó



Marta Lucía Ramírez ejerció su derecho al voto y lo hizo en Bogotá. "Honremos el talante democrático de Colombia", dijo.



11:40 a.m. Votaciones en Cali



En completa calma y de forma masiva, miles de personas han llegado hasta las urnas de la capital del Valle del Cauca para depositar el voto por el candidato preferido para ser el próximo Presidente de Colombia.

11:10 a.m. Federico Gutiérrez ya votó



El candidato del Equipo por Colombia votó en Medellín.

10:50 a.m. Enrique Gómez ya votó



El candidato a la Presidencia por el movimiento de Salvación Nacional, votó en Bogotá.

10:40 a.m. Situación de orden público



El ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, entregó el primer balance sobre la situación de orden público en el país de cara a la jornada electoral prevista para hoy.



"Se informa que hay normal operación y siguen los dispositivos a nivel nacional", aseguró Molano.



El Ministro señaló que se han registrado tres ataques con explosivos contra la Fuerza Pública, por las disidencias de las Farc, al parecer por la muerte de 'Gentil Duarte', que dejan un militar herido.

10:30 a.m. Mindefensa da parte de tranquilidad



Aunque se registraron tres ataques contra la fuerza pública, por las disidencias de las Farc, al parecer por la muerte de 'Gentil Duarte', el ministro Diego Molano informó que "hay normal operación y siguen los dispositivos a nivel nacional".

10:10 a.m. Infovotantes funciona con normalidad

​

La página web de la Registraduría Nacional en la que los ciudadanos puede hacer consultas relacionadas con las elecciones presidenciales, Infovotantes, funciona con normalidad.

Jornada de votación en Colombia. EL TIEMPO

9:27 a.m. Gustavo Petro ya votó



El candidato presidencial del Pacto Histórico ejerció su derecho al voto en Bogotá acompañado de su esposa, Verónica Alcócer, y su familia.

9:15 a.m. Pronóstico del clima para la jornada de votaciones en Bogotá

De acuerdo con el Ideam, con el paso de las horas las condiciones climáticas de la capital mejorarán. "Los pronósticos muestran una tendencia a la disminución de la intensidad y frecuencia de las lluvias en las próximas horas", explicó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

9:00 a.m. Cierre oficial de las elecciones en Madrid, España



A esta hora se cierran las votaciones en Madrid, España.



8:30 a.m. Reporte inicial



El ministro del Interior, Daniel Palacios, informó que hasta el momento no se ha registrado ninguna alteración al orden público. También dijo que no se ha trasladado ningún puesto de votación.



8:18 a.m. Sergio Fajardo ya votó



El candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, votó en la mesa 9 de la Institución Educativa José Félix de Restrepo, en Medellín. Se trasladará a Bogotá para esperar los resultados en la capital.



8:10 a.m. Rodolfo Hernández ya votó



El candidato presidencial Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, votó en el colegio Santander, de Bucaramanga. El aspirante indicó que se irá a su finca en Piedecuesta con su familia a dormir mientras se desarrolla la jornada electoral.



8:05 a.m. Ya votó el presidente Duque



El presidente Iván Duque se acercó a su puesto de votación para participar en los comicios. Lo hizo en la mesa número 1, en la Plaza de Bolívar, de Bogotá. La primera dama, María Juliana Ruíz, también votó.



8 a.m. Se abren las urnas



A partir de este momento los ciudadanos pueden asistir a sus mesas para ejercer su deber y derecho al voto. En la capital llueve y ya hay personas haciendo fila para participar.

