Empresarios y gremios piden reflexión para ejercer el voto

Como nunca antes, y en medio de la sorpresa, empresarios han abanderado debates políticos en esta agitada coyuntura electoral.



El video en el que Miguel Cortés, la cabeza del Grupo Bolívar, invita a reflexionar sobre el país de cara a las elecciones, ha generado toda suerte de comentarios. A eso se unen casos como el de una comunicación del gerente de Colanta, Sergio León González, a los productores de leche; un video en el que Juan Raúl Vélez de Cueros Vélez, se dirige a sus empleados sobre el tema, y hasta el del empresario Mario Hernández que no ha escondido su activismo.



Se espera que hoy el Consejo Gremial aborde su posición sobre las elecciones, y Aliadas, otra asociación que agrupa gremios se pronunció este lunes. La Andi, a su turno, publicó un documento con sus puntos de vista sobre los temas que más le preocupan: superación de la pobreza y fortalecimiento empresarial. Portafolio, consultó a expertos sus opiniones sobre lo que hay detrás de las opiniones de algunos líderes empresariales.



El economista Jorge Restrepo dice que lo que muestra la decisión de los empresarios de hablar más en esta coyuntura tiene origen en una crisis de confianza que se explica por una "ruptura entre la actividad económica y la actividad política y eso no había pasado antes”. Cree que los empresarios toman la iniciativa y reclaman garantías para seguir en la actividad económica. Si bien las marcas pueden ser afectados, puede ser más arriesgado no hacerlo.



“Lo que arriesgan los empresarios si no se meten en política es su capital. Yo creo que una política pública incorrecta puede enviar por una senda de desarrollo muy diferente a la que ha tenido Colombia hasta ahora... Me parece que los empresarios han debido hacer política desde mucho antes”, afirmó.



En últimas, plantea, es clave defender más el interés público que, al fin y al cabo, es el entorno en el que se mueven sus negocios. Cree que el límite está en tomar partido por un movimiento político o un candidato. Cuando hacen manifestaciones públicas partidistas o constriñen a sus empleados actúan contrario a la ética de los negocios y exponen a sus empresas a una retaliación por parte de los consumidores.



Por su parte, Jorge Iván Gómez, profesor de Inalde Business School, explica que los pasos que han dado los empresarios en pleno ambiente electoral es una respuesta legítima de defensa de la democracia, el estado de derecho y la economía de mercado.



Asimismo, considera que hoy están más activos que nunca debido a que el país vive unas elecciones sui géneris por tres factores: la insatisfacción de la sociedad, los visos de populismo y el hecho de que ningún candidato representa un partido político sino coaliciones que rodean a un nombre. Como hay ese vacío, asegura, el empresario opta por hacer llamados a que las personas voten desde la razón y no desde las emociones para defender las instituciones.



HORA DE HABLAR



Expertas en temas de estrategias y comunicaciones coinciden en que es clave que los empresarios se involucren en discusiones públicas. Según los resultados del Edelman Trust Barometer 2022 es muy interesante ver que, una de las instituciones en las que más confían los colombianos, es su propio empleador. De ahí la gran responsabilidad que tienen a la hora de comunicarse con sus empleados.



“El estudio indica que el 84% de los colombianos, esperan que los CEO sean cada vez más activos cuando se discuten políticas públicas, pero también esperan que no entren a discutir sobre política o quien debería ser el futuro líder del país”, aseguró Juanita Barrios, gerente general de Edelman en Colombia.



En el mismo sentido, María Esteve, socia y directora General Región Andina de LLYC, dice que el aporte de los empresarios históricamente se ha concentrado en ‘hacer’. “Los empresarios como individuos tienen las responsabilidad de disponibilizar su conocimiento tanto a la hora de interpretar la realidad como a la hora de atender esa realidad. Los líderes tienen esa responsabilidad, porque las sociedades queremos aprender de ellos”, señala.



Un estudio reciente de la firma, con Portafolio, evidencio que la conversación de las empresas en el ámbito digital no supera el 17%.



PRONUNCIAMIENTO DESDE ALIADAS



Los 35 gremios y asociaciones de Aliadas, que lidera María Claudia Lacouture, que congrega a unas 7.000 empresas y más de 6 millones de colombianos, invitaron a participar en la jornada del domingo.



“Es el momento de elegir y de elegir bien, por propuestas que nos permitan crecer como sociedad, cerrar la brecha social, crecer la economía, fortalecer el empleo formal, nuestra integración a los mercados internacionales y fortalecer, sobre todo, nuestra democracia”, dijo.



“Es muy importante votar por propuestas realizables, que tengan viabilidad, que puedan ser financiadas y respondan a la realidad histórica, política y económica del país”, agregó.



