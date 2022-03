Las claves de las elecciones de este domingo en Colombia

Este domingo los colombianos irán a las urnas, dos años después del comienzo de la pandemia, para elegir a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, así como las 16 curules de paz, que son para víctimas del conflicto armado, y además escogerán a los candidatos presidenciales de tres coaliciones.

Las siguientes son las claves de esta jornada electoral.

COMPOSICIÓN DEL SENADO

El Senado colombiano está compuesto por 108 miembros cuyos escaños se repartirán de la siguiente manera:

- 100 senadores por circunscripción nacional.

- 5 escaños son, sin importar la votación que obtengan, para el partido Comunes, ya que el acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc establece que ese partido tiene derecho a 5 asientos en el Senado y 5 en la Cámara para los periodos 2018-2022 y 2022-2026. - Dos escaños se eligen en la Circunscripción Especial Indígena.

- El último escaño se le otorga al candidato a la Presidencia de la República que ocupe el segundo lugar en las elecciones.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, organizadora de los comicios, para estas elecciones hay inscritos 934 candidatos en 25 listas al Senado en todo el país y 22 candidatos en nueve listas para la Circunscripción Especial Indígena.

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Al igual que en el Senado, los Representantes a la Cámara son elegidos cada cuatro años y en esta ocasión serán 188.

- De ese total, 161 escaños son ordinarios, es decir, se escogen por los partidos políticos en circunscripciones departamentales.

- La antigua guerrilla de las Farc, ahora partido Comunes, tiene derecho a 5 asientos como garantía de participación política, según el acuerdo de paz.

- 4 curules son especiales: dos para las comunidades afrodescendientes, una para la Circunscripción Especial Indígena y una para los colombianos residentes en el exterior.

- Un candidato raizal por el departamento insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que está pendiente de ser reglamentada.

- Otra curul es para el compañero de fórmula vicepresidencial del candidato que quede en segundo lugar en las elecciones presidenciales.

- También serán elegidas, por primera vez, las 16 curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

Para la Cámara de Representantes se inscribieron 1.498 candidatos en 328 listas, de las cuales 263 son de la circunscripción regiona, 7 son de la Circunscripción Especial Indígena; 48, de afrodescendientes; y 10, de los colombianos en el exterior.

LAS CURULES DE PAZ

Por primera vez serán elegidos los miembros de las 16 curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, previstas en el acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc.

Después de muchas discusiones legislativas y en los tribunales, dichas curules finalmente fueron aprobadas por el Congreso para los períodos 2022-2026 y 2026-2030 mediante Acto Legislativo del 25 de agosto de 2021.

Las 16 circunscripciones de paz abarcan los 167 municipios más golpeados por el conflicto armado interno, repartidos en 18 de los 32 departamentos colombianos.

Los candidatos a los 16 escaños "solo pueden ser inscritos por organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas u organizaciones sociales, incluyendo las de las mujeres, y grupos significativos de ciudadanos", señala la Ley.

Para estos escaños se inscribieron 398 candidatos y se elegirá uno por cada una de las circunscripciones mediante votaciones que se harán exclusivamente en las zonas rurales de los 167 municipios, que son las más golpeadas por el conflicto armado.

CONSULTAS PRESIDENCIALES

El 13 de marzo también se llevarán a cabo las consultas de tres coaliciones de centro, izquierda y derecha para elegir sus candidatos para las elecciones presidenciales del 29 de mayo.

Por el Pacto Histórico, que agrupa a partidos de izquierda, compiten el senador Gustavo Petro, favorito en todas las encuestas para ganar la Presidencia, así como la líder social Francia Márquez, el ex gobernador de Nariño Camilo Romero, la líder de la comunidad indígena wayuú Arelis Uriana Guariyú y el pastor evangélico Alfredo Saade.

La Coalición Centro Esperanza tiene como candidatos al ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo, el ex senador Juan Manuel Galán, el ex ministro de Salud Alejandro Gaviria, el senador Jorge Enrique Robledo y el ex gobernador de Boyacá Carlos Amaya.

Equipo por Colombia, una coalición de la derecha, escogerá entre los ex alcaldes Federico Gutiérrez, de Medellín; Enrique Peñalosa (Bogotá), y Alejandro Char (Barranquilla), así como los senadores David Barguil y Aydeé Lizarazo.

CENSO ELECTORAL

Según la Registraduría Nacional, 38'819.901 ciudadanos podrán votar en 112.009 mesas distribuidas en 12.512 puestos de votación en todo el país.

Sin embargo, la abstención en Colombia, tradicionalmente, ronda el 50 % y en las dos últimas elecciones legislativas fue del 56 % (2014) y del 51 % (2018).

CESE EL FUEGO DEL ELN

Al igual que hace cuatro años, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con la cual no hay negociaciones de paz, anunció un cese el fuego de cinco días como "un gesto por Colombia" para "facilitar la jornada electoral".

El alto el fuego va desde las 00:00 horas del 10 de marzo hasta las 11:59 p.m. del día 15 del mismo mes, según anunció esa guerrilla.

Las de hace cuatro años fueron las elecciones legislativas y presidenciales más tranquilas de la historia reciente del país gracias al acuerdo de paz con las Farc y a los diálogos de entonces con el ELN.

CIERRE DE FRONTERAS

Tradicionalmente, el Gobierno colombiano ordena el cierre de sus fronteras antes de las elecciones para garantizar la normalidad de la jornada.

En esta ocasión se cerraron desde las 6 p.m. del 10 de marzo hasta las 11:59 p.m. del domingo 13.

La medida rige para los puestos fronterizos con Venezuela, situados en los departamentos de Norte de Santander, Arauca, La Guajira y Vichada; con Ecuador, ubicados en Nariño y Putumayo, y en Leticia, capital del Amazonas, limítrofe con Brasil y Perú.

LEY SECA

El país también impone la ley seca, que prohíbe la venta y consumo de alcohol y que rige desde las 6 p.m. del sábado 12 de marzo hasta las 6 a.m. del lunes 14.

Esta medida, considerada anacrónica, data de la década de 1950 y se introdujo para evitar que el consumo de licor exacerbara la violencia partidista entre liberales y conservadores.

