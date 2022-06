Uribe dijo que apoyará lo que considere positivo del gobierno de Petro

En la tarde de este miércoles 29 de junio se dio uno de los encuentros políticos más polémicos en el país: el presidente electo Gustavo Petro se reunió con el expresidente Álvaro Uribe.



En un principio, ambos políticos tuvieron una conversación a solas por alrededor de 30 minutos. Después ingresó Alfonso Prada, abogado cercano a Petro, y el grupo que acompañaba al expresidente: Ciro Ramírez (vocero de Senado), así como por Alirio Barrera (excandidato presidencial del Centro Democrático), Nubia Stella Martínez (directora del Centro Democrático) y el representante Juan Fernando Espinal, que es el vocero del uribismo en la Cámara.

Hacia la 1:30 p. m., el encuentro entre Petro y Uribe finalizó y el expresidente dio unas palabras sobre la conversación que duró alrededor de 3 horas.

En principio, agradeció al presidente electo por el espacio para el diálogo y la conversación: “Quiero primero que todo expresar públicamente nuestro agradecimiento al señor presidente Gustavo Petro por la reunión que tuvimos. Le dije a él, se los expreso a ustedes, que tengo un motivo personal de agradecimiento. Nuestro partido que tanto queremos hoy es el cuarto. Todas estas cosas hay que reconocerlas con claridad”, dijo.

Junto a ello, manifestó su preocupación por el impuesto al patrimonio que se ha mencionado en la campaña de Petro. Dijo también que expresó la necesidad de que se reformara la Jurisdicción Especial para la Paz "para darle un tratamiento diferente a las Fuerzas Armadas".

Asimismo, aseguró que había hecho énfasis en la importancia de apoyar a la empresa privada en el país: “Nosotros expresamos que compartimos todo el esfuerzo que se haga para que este país supere la pobreza, pero que eso no puede ser a costo de marchitar el sector privado, porque sería insostenible y nos llevaría a más pobreza. En ese dialogo, muy respetuoso, tuvimos la oportunidad de decirle que sería muy grave no trabajar en la superación de la pobreza, pero también no evolucionar en el sector privado”, comentó.

Álvaro Uribe y Gustavo Petro reunidos en Bogotá.

Sobre las pensiones también conversaron. En este caso, Uribe dijo haber estado preocupado pues para él las propuestas de Petro pueden derivar en la terminación de los fondos de pensiones. "Se debería elevar la cotización por parte del empleador", dijo y añadió que estaba de acuerdo con que "el presidente Petro avance en la pensión a los adultos mayores pobres".



Con respecto al perdón social del que ha hablado Petro, Uribe dijo: "Exclúyame a mí de eso, a mí no me luce".



Finalmente, el expresidente aseguró que su partido, el Centro Democrático, apoyará los proyectos de este Gobierno que consideren positivos para el país. Asimismo, serán oposición 'razonable' a los que vea como inconvenientes.



"En muchos temas se buscará presentar alternativas y en aquellos temas como fuerza de oposición, de mi parte, tiene que haber respeto y argumentos para una apertura permanente de un canal de dialogo con el presidente", dijo.



