Fajardo: ‘el estallido social es por nuestro modelo económico’

En el marco del espacio de charlas, ‘Camino a la Presidencia’, el candidato a la Presidencia de la República por la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, conversó con el director de Portafolio, Francisco Miranda, sobre sus propuestas económicas.

¿Cómo ve el panorama de pobreza y cómo abordaría las cifras que se hicieron públicas esta semana?

Tenemos toda una propuesta de desarrollo del modelo productivo. El país tiene una indignación social profunda, hace un año ocurrió el estallido social. En Colombia hay mucha incertidumbre y malestar, el tema del empleo, la desigualdad de las mujeres, y esto está asociado con un modelo de desarrollo.



Tenemos que ir avanzando de una economía que ha dependido del petróleo y el carbón a una economía que amplía la base exportadora y genera otra forma de relacionarnos en el contexto productivo.

Haremos un gran esfuerzo alrededor de la agricultura, industria y servicios. Estos son elementos fundamentales y los basaremos en ciencia y tecnología como motores del desarrollo. Trabajaremos con micro, pequeñas y medianas empresas y el tema del desarrollo regional implementado de verdad.

¿Cómo hacer atractiva la formalización a las pyme?

Tenemos un programa que es Promipyme: es formalizar mipymes. Pensamos en un millón de empresas para formalizarlas y, en ese proceso, incorporar ciencia y tecnología.



El punto fundamental es cómo llega el Estado a interactuar con las micro y pequeñas empresas. Y la respuesta es con acompañamiento, ajuste, transformación de carácter científico y tecnológico.



Hay que mirar, en el contexto de una reforma tributaria, cómo ponemos una carga tributaria para estas empresas: bajarles los impuestos y no estar atrapadas en una condición de tratarlas como empresas grandes. La formalidad tiene que ser un proyecto. Hay que hacerlo bien, articulando diferentes protagonistas. Finalmente, tenemos que empezar la reforma laboral: esto sirve para formalizar empleos y mirar las estructuras de micro y pequeñas empresas, entendiendo sus condiciones de trabajo y generando incentivos para crear puestos.



¿Cuál sería la naturaleza de su reforma tributaria?



Sería irresponsable decir que voy a bajar los impuestos, yo no digo mentiras. Lo que recaudamos con respecto al PIB en materia de impuestos es cerca del 19%, es muy poco frente América Latina y la Ocde, y los impuestos se necesitan para atender las necesidades del Estado.



Planteamos una reforma de $33 billones, 3 % del PIB. Los que más tienen van a pagar más, y es un hecho de justicia social, de responsabilidad. Se mirará impuesto al patrimonio, dividendos y renta. Y al mismo tiempo queremos ir bajando la tributación a las empresas que estén asociadas a la generación de empleo.

Por menos de $33 billones se generaron tensiones sociales en reformas anteriores…



El problema era el monto, ¿pero quién pagaba el monto? Yo hablo de los más privilegiados de este país. Tenemos que entender las dimensiones del estallido social, que es por nuestro modelo de desarrollo. Es un proyecto de solidaridad, y no soy una persona para expropiar ni maltratar a nadie, pero necesitamos recursos por los que deben responder quienes han tenido privilegios.

No es para que la clase media pague más. En la reforma también se contemplan medidas contra la evasión y la elusión. Mucha gente teniendo los recursos no paga. Nosotros creemos en la iniciativa privada, pero necesitamos una estructura que supere un estallido social y permita avanzar en términos productivos.

Sergio Fajardo, candidato de la coalición Centro Esperanza. Archivo EL TIEMPO

¿Cuál es el futuro de las transferencias monetarias?



Tenemos un problema con la inflación. Hay que ajustar, aumentar el monto para que no haya más pobreza. Hay medidas con respecto al campo: que los campesinos cultiven, que no se reduzcan las hectáreas cultivadas, acercar el mundo campesino a los mercados.



Hay que tratar temas de hambre. En Colombia es muy grande el sufrimiento. Tenemos que quitarnos el miedo a producir alimentos para nuestro consumo y exportarlos también. Nosotros en Colombia tenemos la capacidad de producir insumos.



Usted ha manifestado una orientación hacia disminuir la exploración petrolera, ¿cuál es su posición?



Digo no al ‘fracking’. Pero no vamos a parar las exploraciones de petróleo, solo exigiremos requisitos ambientales y sociales, y hay que entender que el agua es un recurso vital. Iremos haciendo la transición a un modelo ambiental y tenemos que continuar para que, al 2026, el 30% de la energía sea renovable no convencional. Vamos a cambiar el modelo, pero con una transición, hay que ir dando los pasos para llegar.

