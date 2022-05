¿Flexibilización laboral?, dilema entre candidatos presidenciales

Uno de los pendientes que tiene el Estado colombiano, y al que se le dio un compás de espera en los últimos años a raíz de la pandemia, es una reforma laboral. Y será una tarea que el nuevo gobierno deberá asumir, por ello algunos de los candidatos ya han presentado sus propuestas al respecto.



Recientemente, la Universidad de los Andes publicó un análisis en el que enfatiza en cambios para el sistema, como trasladar progresivamente la carga de la financiación de la seguridad social a la tributación general de personas naturales en lugar de continuar financiándola con impuestos al trabajo formal, ajustar las contribuciones a pensiones de los trabajadores formales o reformular el salario mínimo por días u horas.



De otro lado, Manuel Muñoz, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la U. Nacional, reconoce que se necesita una reforma, pero que esta no debería “flexibilizar más el empleo”, sino “acabar con esos contratos de prestación de servicios y generar más estabilidad”.



Muñoz cree que se deben restablecer ciertos derechos que a los trabajadores se les empezaron a quitar desde los 90 en adelante, como por ejemplo las horas extras y días festivos, que antes se pagaban más altos. Y estas múltiples visiones también se ven reflejadas en el debate electoral.



LOS CANDIDATOS



Uno de los aspirantes a la Casa de Nariño que tiene incorporado en su plan de Gobierno una reforma laboral es Federico Gutiérrez. En su programa propone “impulsar una reforma laboral que aumente la contratación formal”. Entre los elementos que plantea está una tasa progresiva en pago de salud iniciando con 0% para ingresos entre uno y dos salarios mínimos.



También incluiría esquemas de contratación adecuados a las características laborales de cada sector, la participación de la mujer en el mercado laboral y los nuevos hábitos de vida, y reconoce que el Código Sustantivo del Trabajo es obsoleto. Además, la reforma de Gutiérrez incluiría financiación alternativa de los aportes parafiscales, para así reducir los costos laborales no salariales, como el pago obligatorio a cajas de compensación.



Pese a no estar de forma explícita en su plan, el candidato Gustavo Petro confirmó en entrevista con Portafolio que sí haría una reforma laboral, y aseguró que esta “debe tener como objetivo la estabilidad laboral, al estilo español, para evitar al máximo los contratos basura de tres meses y garantizar empleo con condiciones más sólidas, porque eso incrementa la productividad y el bienestar de la gente que trabaja, empezando por las mujeres”.



En su programa, Petro promete que el teletrabajo y trabajo en casa serán regulados de manera que se preserven los derechos laborales de las y los trabajadores, con dotaciones adecuadas y verificación de condiciones de salud.



El candidato por la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, propone también una reforma laboral, enfocada en la protección de los derechos de los trabajadores que están hoy en la informalidad y que “proteja verdaderamente a los trabajadores en actividades de contratación por horas”.



Fajardo propone revisar la estructura de costos laborales para poder aumentar la contratación formal, fortalecer los seguros de desempleo condicionados a la formación para el trabajo y poner en marcha la Ley 2040 de trabajo del Adulto Mayor, para incentivar la contratación de las personas mayores e impulsar su bienestar.



Su propuesta en materia laboral pone también un foco especial en el sector rural, y reconoce que “necesita un tratamiento especial porque sus ingresos laborales son inestables, dependen de las cosechas y fluctúan con los precios de los productos agrícolas”.



Fajardo sostiene también que esta normativa debe ser resultado de una gran concertación nacional con los sindicatos, los empresarios y el gobierno.



John Milton Rodríguez, candidato por el movimiento Colombia Justa Libres, propone también una reforma laboral, en la que se haga una revisión de los costos laborales cargados al empleador, como la reducción de cotización a Cajas de Compensación, salarios diferenciales por regiones y flexibilización laboral, con el fomento del pago por horas a través del Piso de Protección Social.



Rodolfo Hernández sostiene, por otro lado, que “antes de una reforma tributaria, es urgente adelantar una laboral”, e indica en su programa gubernamental que el sentido de esa reforma debe velar porque “no desmejore las condiciones de los trabajadores, desestimule la generación de empleo o, peor aún, termine por aumentar los requisitos de quienes están muy cerca de pensionarse”.



Así mismo, el candidato Enrique Gómez, por el movimiento Salvación Nacional, ha reconocido en varios espacios su intención de flexibilizar las formas de pago del salario mínimo para ayudar a que se formalicen más trabajadores.



Ingrid Betancourt, candidata por el partido Verde Oxígeno, tiene como plan reducir los costos salariales de contratación. “Vamos a desligar de los costos laborales los que no corresponden estrictamente a la relación entre empresa y empleado. Por ejemplo, subsidios, servicios que superan la relación laboral prestados por las cajas de compensación y otros seguros, como el de desempleo”, dijo la candidata.



También propone flexibilizar la contratación con un salario mínimo por hora.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

PORTAFOLIO