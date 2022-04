Francia Márquez admitió que recibe pagos de Ingreso Solidario.

Francia Maárquez, fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro, aseguró que fue incluida en el programa Ingreso Solidario en el 2019, después de estar desempleada.



Según Márquez, los recursos que le fueron subsidiados por el Gobierno los merecía, pues no cuenta con las condiciones económicas para mantener un hogar. "Lo merezco como cualquier colombiano, porque no he sido una mujer rica y nunca lo he dicho. He sido una mujer empobrecida, que sola he sacado mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia", dijo en entrevista con Blu Radio.



Además, comentó que fue en la pandemia que se dio cuenta que le habían consignado $400.00 a su cuenta personal, pero ella creyó que había sido un pago por alguna labor que realizó.



"Pero después me llegó un mensaje del Banco Agrario diciendo que me habían hecho una consignación de 160.000 pesos y no la solicité”, agregó Márquez.

Finalmente, la activista del Cauca señaló que deberían cuestionar al Estado por esta situación, ya que ella no solicitó ser incluida en el programa.

“Eso tienen que preguntárselo al gobierno de Iván Duque, porque a mí me calificaron según mi Sisbén para recibir el subsidio de Ingreso Solidario. En la pandemia yo no solicité el subsidio. Es más, yo nunca fui a hacer fila para recibirlo, eso me lo consignaban a mi cuenta”, indicó Francia Márquez en la misma entrevista.

