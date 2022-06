Finanzas, entre los temas claves del primer encuentro Duque - Petro

Archivo particular

Este jueves, el presidente Iván Duque Márquez y el presidente electo Gustavo Petro, antagonistas políticos durante los últimos años, tuvieron su primer encuentro.



Maria Paula Correa, la jefe de gabinete y miembro del equipo de empalme, señaló que fue una reunión a puerta cerrada en la que los temas centrales que hablaron fueron los de seguridad y finanzas.



En el encuentro también participaron los miembros del equipo de empalme. Hablaron de lo que tiene que ver con cómo será la transición de mando, los asuntos de las invitaciones y el empalme, que debe comenzar este viernes.



El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien coordina el equipo de empalme del gobierno saliente, señaló que se habló básicamente de tres asuntos con el presidente electo: del protocolo de la posesión, de las finanzas y del empalme.



Restrepo dijo que a Petro se le entregó el Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo, en el que se plantean todas las cifras macroeconómicas del país para los próximos años .



EL TIEMPO supo que Petro hizo mucho énfasis en los temas que tienen que ver con hacienda, defensa y seguridad nacional. También hablaron sobre lo que tiene que ver con los temas minero-energéticos.

Así fue el encuentro

Petro se presentó casual, sin corbata, camisa azul a rayas mientras que Duque lució un traje oscuro y una corbata roja.



Tras un breve recorrido, se sentaron frente a un gran ramo de flores frescas y la bandera de Colombia, en el Salón Amarillo. Aunque se esperaba que Duque lo recibiera en el despacho presidencial, como Juan Manuel Santos lo hizo con él hace 4 años, lo hizo en el lugar donde suelen presentar sus credenciales los diplomáticos de otros países.



Previo al esperado encuentro, el mandatario electo fue recibido en la puerta de la Casa de Nariño por el equipo designado por Duque para el empalme que se iniciará este mismo viernes.

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien ejercerá de jefe en este proceso, estaba con Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, Dapre; y María Paula Correa, jefe de gabinete.



Se trata de dos de las personas de mayor confianza de Duque, por lo que se interpretó como un gesto cordial con el líder del Pacto Histórico.



Tras el saludo con los miembros del equipo de empalme del gobierno, Petro prosiguió a su encuentro con el presidente saliente, quien desde el primer momento en que se conocieron los resultados de las elecciones del pasado domingo, se mostró abierto a iniciar una “transición armónica, institucional y transparente” del poder Ejecutivo.



Llegó al Palacio de Nariño después de recibir junto a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, las credenciales como presidente y vicepresidenta de la República por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Arribó hacia las 6:10 p. m. sin sus asesores, solamente en compañía de sus escoltas y de Laura Sanabria, su secretaria personal.



El encuentro, histórico, generó el grado de atención en la Casa de Nariño, en donde se concentraron más de 50 comunicadores, no sólo de medios nacionales y locales, sino también de internacionales, que llegaron para estar pendiente del encuentro.



Si bien inicialmente se había dicho que sería una reunión muy breve, los presidentes electo y saliente estuvieron reunidos durante más de una hora.



Lo que trascendió es que dialogaron en términos generales sobre el estado de la Nación y también sobre el proceso de empalme, que comienza oficialmente este viernes a las 10:00 a.m., cuando los equipos de empalme de ambos sostendrán su primera reunión. A su vez, la charla fue muy cordial y que abordaron las preocupaciones que tienen ellos a futuro.



Finalizada la reunión, el equipo de prensa de Gustavo Petro indicó que no iban a dar declaraciones.



