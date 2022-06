Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia

Tras varias semanas en las que la incertidumbre electoral reinó en el país, los colombianos acudieron a las urnas y eligieron al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, como el Presidente de la República, lo que supuso a su vez un cambio en el rumbo político del país, pues será el primer mandatario de izquierda que estará al frente de la Casa de Nariño.



(Lea: ‘No es un cambio para vengarnos, ni construir más odios’, Petro).

Y pese a que en los últimos días se preveía que la diferencia entre ambos iba a ser mínima, finalmente sí que se registró una distancia más clara de la que se esperaba, pues Petro obtuvo, con el 99,76% de las mesas informadas, un total de 50,49% de los sufragios, o 11.272.740 votos.



Por su parte, su contrincante en la segunda vuelta que se llevó a cabo ayer, Rodolfo Hernández, logró el 47,26% de los votos, es decir, 10.551.520 sufragios.



Pese a que la diferencia fue más clara de lo previsto, sí que es cierto que fue menor que en comicios anteriores, pues esta cerró en torno a los tres puntos porcentuales.

Estas cifras muestran el salto que Petro ha logrado entre los votantes del país de cara a la cita de ayer, pues en las elecciones del pasado 2018 superó por poco los ocho millones de votos, lo que no le permitió llegar al 42% de los sufragios de los colombianos.



También, de esta forma, superó el número total de apoyos que cosechó el actual presidente, Iván Duque Márquez, en las últimas elecciones, pues aunque logró casi el 54% de los votos, el número total de estos estuvo por debajo de 10,4 millones. Vale la pena decir que Hernández también estuvo por encima del dato que registró Duque.



Una de las claves detrás de estos resultados fue precisamente lo que destacaron los analistas políticos, quienes pusieron de relieve el hecho de que se rompió la barrera del 57% de participación en el país, pues se llegó a un 57,99%, un dato que estuvo por encima del 54,91% que se vio en la primera vuelta que tuvo lugar en el pasado 29 de mayo.



De hecho, la participación que se registró en las elecciones de ayer fue la más alta desde 1998.



Sumado a esta, otra de las claves electorales de la jornada es que finalmente no se cumplieron las previsiones de que el voto en blanco iba a estar por encima incluso del 10%, y con el 99,76% escrutado al cierre de esta edición, este llegaba hasta el 2,24%, ligeramente por encima del que se vio en la primera vuelta, que terminó el día en 1,73%.



Desde temprano en la tarde de ayer los distintos actores políticos reconocieron el triunfo de Petro. Por supuesto uno de ellos fue el perdedor en el balotaje de la jornada, Rodolfo Hernández, quien en un pequeño mensaje dijo: “acepto el resultado y espero que sea beneficiosa para todos”, y al referirse a Petro, agregó: “le deseo que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él”.



(Lea: Francia Márquez, la lideresa afro que llegó a la Vicepresidencia).



Entre el resto de datos que publicó la Registraduría, se encontró que 1,2% de los tarjetones escrutados fueron considerados como votos nulos, lo que supone una cifra total de 271.536 de estos.



‘Un cambio económico’



Una vez que Petro fue reconocido como el presidente electo de Colombia, en su discurso de celebración dejó varios mensajes en que reivindicó el cambio que supondrá su gobierno, y que llegará a la economía.



En este sentido, aseguró que las prioridades de su gran acuerdo nacional pasarán por la paz, la justicia social y también la ambiental.



Ante esto, Petro apuntó que “se dijo que íbamos a expropiar los bienes de los colombianos, que íbamos a destruir la propiedad privada, pero nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia (...) Tenemos que construir una democracia que permita la diversidad económica”.



También, con relación a la industria energética, Petro señaló que se necesita “una economía fuerte, y por eso queremos transitar de la vieja economía extractivista, a una nueva economía productiva, que pueda hacer crecer puestos de trabajo (...) Al crecer, podremos redistribuir. Si queremos que producir para una sociedad más igualitaria, tenemos que hacerlo en el campo, en la industria, el turismo y sobre la base del conocimiento, que es como se hace en el Siglo XXI”.



(Lea: El mundo económico reacciona al triunfo de Gustavo Petro).



También destacó en su discurso la parte ambiental, y aseguró que “queremos que Colombia se coloque al frente en el mundo de la lucha contra el cambio climático, toca actuar ya”.



Aseguró a su vez que espera una mayor integración entre los países de América Latina y también, como se esperaba, hizo un llamado para la unión de los colombianos, en el que ofreció diálogo al resto de fuerzas políticas.



