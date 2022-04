Qué opinan otros candidatos sobre la idea de Petro de 'perdón social'

El candidato del Pacto Histórico por la Presidencia, Gustavo Petro, está envuelto en una ola de polémica luego de revelar una propuesta de “perdón social” dirigida a políticos condenados por corrupción, una idea que, según dijo, es necesaria para la paz y la reconciliación de Colombia.



La iniciativa del líder de la izquierda colombiana surgió luego de que se conociera, de acuerdo con distintos medios de comunicación nacionales, que el hermano del candidato, Juan Fernando Petro, visitara al excongresista Iván Moreno en la cárcel La Picota en Bogotá. Moreno, al igual que su consaguíneo, Samuel Moreno, están vinculados al caso del 'carrusel de la contratación'.



“El perdón social no es para dos hermanos, ¡que barbaridad! El perdón social es para todos y todas. Es un acto revolucionario que no depende de mi, depende de la sociedad. No es un acto jurídico, es un acto social que inicia una nueva era”, explicó Petro en su cuenta de Twitter.



El candidato agregó que esta iniciativa “no es encubrimiento”, sino un proceso “de verdad histórica” y que “no es ni jurídico ni divino” sino que “es un perdón terrenal de la ciudadanía”.



OLA DE CRÍTICAS



Las críticas derivadas de la propuesta de Petro han llegado desde todos los sectores, especialmente desde sus rivales políticos por la Presidencia.



“Los corruptos tienen que pagar por la corrupción. Ese cuento del perdón social no tiene sentido. Lo que hay que tener es sanción social de la corrupción”, dijo Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza.



Mientras, el candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, escribió en su Twitter que “(...) Tus antiguos socios y jefes políticos (que hoy están en la cárcel por corruptos), tienen con vos un pacto que vos mismo pusiste en evidencia para darles un tal “perdón social” a cambio de votos”.



John Milton Rodríguez, otro de los rivales políticos en la contienda presidencial aseguró que no se puede hablar de perdón social cuando “lo que se pretende es construir acuerdos politiqueros con corruptos condenados y que están en una cárcel en Colombia”, según recogió el diario EL TIEMPO.



Enrique Gómez, de Salvación Nacional, dijo a su turno que, el perdón social es “perdón a los corruptos”. “Lo que necesitamos es más cárceles para esos criminales y que dejemos de darle vía libre a los que componen ese pacto que tienen investigaciones o son cuestionables moralmente. Ya no más alcahuetería con los que nos han robado”, agregó el candidato.

