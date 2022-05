La propuesta de reforma pensional de Petro y las críticas que recibe

En Colombia hay 6 millones de adultos mayores de 60 años, y de ellos solo el 28%, es decir 1, 7 millones, cuenta con una pensión para su vejez; mientras que 1,72 millones tiene una cobertura del programa Colombia Mayor, esto en contraste a los 3,2 millones de adultos mayores que no tienen ni pensión, ni subsidio para su vejez.



De esa necesidad de aumentar la cobertura de ayudas en medio del debate electoral, la propuesta de reforma pensional del candidato Gustavo Petro ha generado controversia, por las acusaciones de “expropiación” de los ahorros de las personas que se encuentran cotizando en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales el candidato del Pacto Histórico ha negado.



En el debate de EL TIEMPO y Semana de este martes 23 de mayo, el candidato del Pacto Histórico aclaró que: “Nosotros nos estamos refiriendo exclusivamente a los flujos de cotización y no a los stocks de ahorro”, pero ante esta postura, varios expertos han criticado que esta separación de fuentes no sería viable.



LA PROPUESTA



Dentro de su programa de gobierno Petro establece que se necesita unificar el Sistema General de Pensiones y plantea un sistema de pilares: uno no contributivo, otro contributivo y uno complementario, que combina el régimen de prima media y el de ahorro individual.



En el primer pilar propone garantizar un bono pensional de medio salario mínimo ($500.000), a los adultos mayores sin derecho a pensión.



En relación al segundo pilar, el contributivo, dice que “toda persona trabajadora, incluyendo las de mayores ingresos, cotizarán de manera obligatoria a Colpensiones una suma calculada sobre la base de 1 a 4 SMLV, lo que asegurará una phttps://www.portafolio.co/elecciones-2022/el-regimen-de-pilares-que-propone-petro-para-el-sistema-pensional-563115 bajo el régimen de prima media”.



Y añade que “las personas cuyos ingresos sean superiores a 4 SMLV decidirán libremente donde cotizar el excedente; en este pilar participarán las Administradoras de Fondos de Pensiones”.Y el tercer pilar sería de ahorro voluntario. Además, aclara que “se respetarán las actuales pensiones y no se afectarán los derechos adquiridos, así como de quienes tienen una expectativa legítima de pensión”.



EL DEBATE



En el debate de EL TIEMPO y Semana, Petro aclaró que los recursos para cubrir su propuesta del bono pensional de $500.000 para al menos 3 millones de personas salen de esa reforma pensional, y no genera un nuevo gasto al Estado.



“Esas cotizaciones en el fondo público, por ser de reparto simple, las pagaran los actuales pensionados. Los actuales pensionados los está pagando el Presupuesto Nacional, así el Gobierno Nacional libera $18 billones de su presupuesto, ahí tiene la fuente de financiación, no es recurso adicional”, dijo.



Y cuando el candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, le cuestionó que “cambió el discurso porque en algún momento sí dijo que le iba a quitar la plata a la gente de los fondos de pensiones”, Petro aclaró que “al llevar las cotizaciones, no el acumulado del ahorro, que es diferente, sino el flujo que se cotiza cada año de ahí en adelante al fondo público, se liberan $18 billones que financiarían ese programa”.



Petro aseguró que los ahorros se mantienen.



LAS CRÍTICAS



Sin embargo, varios internautas, entre ellos Jorge Restrepo, docente de economía de la U. Javeriana, han sacado a relucir un ‘tweet’ publicado por el candidato en su perfil oficial el pasado 23 de septiembre de 2021, donde dijo: “El traslado de los fondos privados de pensiones a Colpensiones debe ir acompañado del bono pensional con el ahorro que hizo el cotizante al fondo privado. Que se necesite un traslado del fondo privado a Colpensiones es la demostración que los fondos privados no dan pensión”.



Restrepo aseguró a Portafolio que la pregunta es '¿qué pasa con los ahorros que se tienen hasta el momento en la cuenta de ahorro individual?'



“Es un ahorro que no se puede tocar, es una contribución obligatoria y solo se puede retirar en el momento de la pensión y en unas condiciones específicas, pero el problema es que al llegar el momento de la pensión tiene que pagarse con ese ahorro. Y en el momento de la pensión se tiene que pasar esa plata o ese stock, porque si no, ¿cómo se le va a pagar esa pensión?”,cuestionó el académico.



Restrepo aseguró también que no puede ser solo con el flujo, porque “sería adquirir un pasivo para el Estado, sin que pase el activo, que es el ahorro que ha hecho esa persona. Por eso es mentira que solo coja el flujo, también debe cogerse el stock”.



Así mismo, el ex rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, trinó que “el argumento de que no se va a usar para gasto corriente el “stock” de los ahorros pensionales sino el flujo, equivale a decir que no se va a desecar un lago, solo se van a desviar sus fuentes”.



Desde el área de estudios económicos de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), que representa a las cuatro AFP que hay en el país, se emitió un comentario que indica que la propuesta traslada “tanto el flujo como una parte muy grande del stock de ahorros, porque el traslado el obligatorio”.



Según Asofondos, entre los efectos de esa propuesta está que le da una caja muy grande al gobierno, unos $20 billones por año, pero también que el déficit actual de $42 billones va a continuar, a raíz del subsidio que plantea Petro en su primer pilar, y que, por ser primordialmente un régimen de reparto, no es sostenible en el largo plazo.

OTROS PUNTOS A REVISAR



Asofondos cuestionó también la viabilidad de la propuesta, pues asegura que “disminuye la cobertura de pensionados, porque en el régimen público solo se jubila el 10% de los afiliados versus el 22% en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais)”.



La Asociación dice que este sistema mantiene la regresividad del régimen público, “al entregar grandes subsidios a los de más altos ingresos, y al no reconocer intereses al 90% que no se jubila”, y que incrementa el pasivo pensional a ser pagado por futuros gobiernos.



