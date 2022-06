Análisis: dudas y certezas de Petro y Hernández en materia económica

A diferencia de otras campañas presidenciales, la situación económica del país es hoy uno de los puntos principales, y el manejo que haría el próximo primer mandatario, ya sea Gustavo Petro o Rodolfo Hernández, está bajo la lupa de los expertos. El presidente del centro de estudios económicos Anif, Mauricio Santamaría, conversó con Portafolio sobre lo que se espera para esta recta final y cómo ve que ambos aspirantes están afrontando la coyuntura económica.



¿Qué tan relevante ha sido la economía para la campaña estas semanas?



Desafortunadamente la economía está siendo menos relevante de lo que debería ser. Tenemos problemas económicos graves, el próximo gobierno va a enfrentar unos retos grandes en esta materia, y poco veo a los candidatos hablando de eso. Están peleando por todo tipo de cosas, pero los temas económicos de fondo ni se están discutiendo.



¿Cuáles son esos temas?



Hay muchos asuntos preocupantes, pero hay prioridades claras que van a ocupar mucho tiempo al gobierno que entre, sea el que sea. Uno de ellos es, sin duda, la situación fiscal, que no da espera ni es un tema sencillo, y las soluciones que proponen los candidatos algunas son muy generales y las otras irrealizables.



Cuando el próximo gobierno se siente en la oficina se va a dar cuenta que el tema fiscal era mucho más grave de lo que pensaba, y si no lo soluciona no va a poder gobernar. Y la forma en que una economía pone de presente un problema cuando ya es muy tarde y no se actuó es con una recesión. Es muy preocupante que no se esté hablando de eso.



Lo segundo, es el empleo. Existe una preocupación grande sobre todo para las mujeres y jóvenes y las propuesta en empleo son muy mediocres, son generalidades y no atacan el problema de fondo. Lo tercero es que tenemos un desequilibrio externo que no se está solucionando. Preocupa que se hable de "proteger" más al país, cuando Colombia de por sí es un país cerrado en el que importar y exportar es difícil.



La inflación no la meto en estas grandes prioridades porque tiene un componente externo grande, está pasando en todo el mundo. Y lo último tema serían las pensiones y la salud.



Con las propuestas que han puesto sobre la mesa Hernández y Petro, ¿podrán cumplir la nueva regla fiscal?



Con lo que han dicho hasta hoy, sobre todo en la campaña de Petro, no podrán. Hay mucho gasto en las propuestas y por ningún lado se ve ajuste, y para cumplir los requerimientos de la regla, tanto en deuda como déficit, se requiere ajustar los ingresos y en el gasto ser muy cuidadoso. Por el lado de los ingresos las propuestas son irrealizables.



También se nos dice que para solucionar el problema fiscal solo hay que eliminar la corrupción, y si eso fuera así estaríamos en una situación más manejable. Pero no es suficiente, y eso no se da de un día a otro. En materia de gasto el ingeniero ha sido más profundo al decir que hay que racionalizarlo. Pero viendo las cosas ahora, la respuesta es no.

Mauricio Santamaría, presidente de Anif Archivo particular

¿Qué debe hacer el próximo gobierno para mantener el dinamismo que trae la economía?



El gobierno que entre va a recibir una situación buena, y seguro 2022 terminará con alrededor del 5% de crecimiento, pero el año entrante la cosa será complicada, pues en 2023 el problema fiscal empezará a ‘morder’ mucho más, y eso afectará el crecimiento. Son cargas que si no se solucionan explotan y llevan a que el crecimiento se acabe. Para 2022 estamos tranquilos, pero el gobierno entrante tendrá un reto demasiado grande a partir de 2023 y eso es lo que estamos extrañando en la discusión.



¿Cuál debería ser el camino en impuestos para el próximo presidente?



Proponer una reforma de 5,5 puntos del PIB es absurdo, no hay otra palabra, una reforma así no va a pasar. Nunca en la historia de Colombia ha habido una reforma que recaude más de 2 puntos del PIB y nunca un país del mundo ha hecho una reforma así, no se puede quitar a la gente de un totazo 5,5 puntos del PIB, es impensable, y desde el punto de vista político tampoco es viable.



Y por el otro lado, poco se ha hablado del tema, entonces poco sabemos que hay por ahí. Se ha hablado desde el punto de vista del gasto, que hay que racionalizarlo, volverlo eficiente, y eso está bien, pero poco se ha dicho de los ingresos.



El camino de la reforma está claro. En Colombia todos sabemos más o menos lo que hay que hacer en materia de impuestos, y es la única manera de realmente avanzar: eliminar las exenciones tributarias tanto en renta como en IVA; ampliar la base de contribuyentes del impuesto de renta; seguir con los esfuerzos para que el impuesto de renta sea más progresivo y racionalizar la estructura general de impuestos.



¿Qué puede hacer el próximo presidente para mitigar la inflación?



La inflación es un mal que distorsiona la economía de manera importante, pero el problema de fondo es que realmente termina siendo un impuesto que le pega muy duro a las poblaciones de peores ingresos. Por eso todos los países del mundo luchan tan fuerte contra la inflación.



Lo primero que se debe hacer es respetar la independencia de la autoridad monetaria para que tome las medidas que considera pertinentes, y si no se hace, ya se empezó mal. Y desde el gobierno se pueden hacer cosas para colaborar: permitir importar bienes con menor arancel para que sean más baratos, para temas como la inflación de alimentos el gobierno puede ayudar con créditos a los cultivadores. El punto central es no hacer cosas que empeoren el problema.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio