La polémica entre Fajardo y Petro por declaraciones de Isabel Zuleta

Una polémica relacionada con la "campaña sucia" marca el debate presidencial colombiano a tres semanas de las elecciones del 29 de mayo por las supuestas maniobras de la izquierda para descalificar a otros candidatos.



La protagonista es la senadora electa Isabel Zuleta, de la coalición izquierdista Pacto Histórico, de quien se conoció el fin de semana un video en el que habla de sacar de la contienda al aspirante presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, con la aparente ayuda de organismos de control del Estado.



"Ya a Fajardo lo quemamos. Fue una tarea dura en Procuraduría, en Contraloría, fue una tarea dura y de demostrar que ese tipo no puede estar en la Presidencia", expresó la congresista electa, quien dijo que harán lo mismo con Federico 'Fico' Gutiérrez, candidato de la coalición de derecha Equipo por Colombia.



Zuleta es una de las más férreas críticas de Fajardo por los impactos ambientales y sociales de la construcción de la central eléctrica Hidroituango, en el departamento de Antioquia (noroeste), que fue impulsado por el candidato presidencial cuando fue gobernador de esa región.



En esa línea, la Contraloría imputó en 2020 a 28 personas, entre ellas Fajardo, por sus presuntas responsabilidades por malas decisiones administrativas en la construcción de la hidroeléctrica, un caso que fue cerrado en enero de este año.



RESPUESTA DE LOS AFECTADOS



Las declaraciones de Zuleta, que apoya la candidatura del izquierdista Gustavo Petro, fueron criticadas por diversos políticos, que calificaron lo hecho por la senadora electa como una "campaña sucia" contra el candidato de centro.



Al respecto, el propio Fajardo aseguró este lunes que el video demuestra que "desde hace años se desató una estrategia sistemática y continua" en su contra para "enlodar" su "trayectoria y afectar las posibilidades de un proyecto de cambio decente para Colombia".



'Fico' Gutiérrez, por su parte, manifestó su solidaridad con Fajardo porque considera que no puede "dejar pasar que en un debate político haya otro sector" diciendo "que ya acabamos con uno y vamos por el otro".



"Ellos (la izquierda) lo que saben es quemar, incendiar y quieren quemar e incendiar a Colombia, pero no se lo vamos a permitir", aseguró Gutiérrez, quien acusó a Petro de aliarse con grupos guerrilleros y bandas criminales.



El candidato de la derecha afirmó que "hoy Petro está aliado con (la guerrilla de) el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo", y aseguró que integrantes de esos grupos están presionando a la gente en las regiones para que voten por el Pacto Histórico.



"No les vamos a entregar el país, nosotros vamos a defender la democracia y las libertades que es lo que de verdad está en riesgo en Colombia hoy con Petro", manifestó. Petro y "Fico" Gutiérrez se perfilan como favoritos para disputar la Presidencia en una segunda vuelta, según una encuesta publicada el pasado 29 de abril.



El sondeo, de la firma Invamer, señala que Petro, exalcalde de Bogotá y actual senador, cuenta con el 43,6 % de la intención de voto para el 29 de mayo y aventaja por 16,9 puntos porcentuales a Gutiérrez, que alcanza el 26,7 %, con lo cual sería necesaria una segunda vuelta que ambos disputarían el 19 de junio.



La encuesta, encargada por el diario El Espectador, la emisora Blu Radio y Noticias Caracol, señala que en tercer lugar se sitúa el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, con el 13,9 %, mientras que Fajardo sigue en caída libre y retrocede hasta el 6,5 % de la intención de voto.

