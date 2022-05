‘Los subsidios han fracasado para superar la pobreza’

Enrique Gómez, candidato a la Presidencia de la República por el movimiento ciudadano Salvación Nacional, participó del espacio de charlas, ‘Camino a la Presidencia’ de Portafolio, donde conversó con el director del medio, Francisco Miranda, sobre sus propuestas económicas.

¿Cómo ve la economía hoy?

La economía está recalentada. Las medidas han sido costosas: la flexibilidad monetaria, el aumento del presupuesto al 40% sin mejorar fuentes fiscales, el aumento del endeudamiento y un Marco Fiscal de Mediano Plazo que me molesta como el Ministerio de Hacienda lo ha manejado.

Colombia debe tener cuidado con la inflación. Esto juega en contra del exportador y el importador colombiano. Y la incapacidad estructural de generar empleo es demoledora y el gobierno se congratula con bajas pequeñas, pero es una catástrofe nacional.

¿Qué transformaciones considera urgentes?

Necesitamos una reactivación en el crecimiento más táctica, el restablecimiento de las relaciones comerciales con Venezuela es urgente, que es el gran socio. También es vital un desmonte de la regulación y ayudar al empresario colombiano y bajar el impuesto de renta a las empresas.

Hemos propuesto una política de microemprendimiento para traer de la informalidad a mucho microemprendedor con varias medidas como 36 meses sin pagar renta, una declaración simplificada y una tarifa diferencial; crédito de fomento hasta de 10 millones sin interés y sin garantía, y si genera empleo, bono fiscal y seguridad social con descuentos.

Estas medidas son de decreto, rápidas, de autonomía exclusiva del presidente. Esto no pasa por el Congreso, el cual no deja hacer nada y la institucionalidad judicial tampoco.

¿Qué propuestas tiene en materia de empleo?

Proponemos flexibilizar la relación laboral en jornadas y remuneración. El Código Sustantivo del Trabajo solo aplica a menos del 25% de la población económicamente activa. Es la típica ‘colombianada’. Más de 3,5 millones de desempleados y 14,5 millones de desocupados, que ya no buscan empleo, se están dedicando al rebusque.

Debemos reducir costos en nóminas no salariales: Icbf, Sena, y cajas de compensación se van. Es el 12 % de la nómina. No hay manera que un empresario pueda cargar con tantos costos en la creación del empleo.

Hay preocupación por la situación fiscal, dado el gasto social, ¿cuál es su postura en impuestos?

Los subsidios monetarios no condiciones han fracasado para superar la pobreza y la desigualdad. Llevamos 20 años con 27 categorías de subsidios y la tapa de la olla es Ingreso Solidario: dizque 4 millones de familias pegadas de este subsidio y no mejora ni el desempleo ni la calidad de vida. Es irresponsable lo que se está haciendo, no es sostenible.

Hay que entrar en ética del conservadurismo fiscal, aplicar la regla fiscal sin ‘mamarle gallo’ y hacer una reforma tributaria: cada candidato que dice que no la hará está mintiendo. Tenemos una economía de 1,2 millones de declarantes de renta, de 11 millones de familias. Ampliando la base se puede bajar el impuesto a las empresas, porque es que en ellas se crea la riqueza y el empleo que tanto se necesita.

Hay muchas exenciones, exclusiones, deducciones y eso hay que desmontarlo. Y hay que ampliar la base tributaria: bajar a empresas y poquito a personas naturales, pero más impuestos.

Los subsidios son una realidad, ¿cómo los compensaría?

Hay que evaluarlos y removerlos, focalizarlos drásticamente. Ingreso Solidario es la demostración de la mediocridad. Gobernantes que no logran crecimiento económico orgánico y resuelven el problema dándole efectivo a la gente. Y solo hemos logrado aumentar las tasas de embarazo, porque por cada crío te dan dinero. El mejor subsidio es buen empleo, mucho empleo, y eso no se logra con subsidios monetarios no condicionados.

El petróleo ha estado en los debates de campaña, ¿cuál es su postura?

Es esencial en la macroeconomía de hoy en día. Hoy tenemos otro subsidio gigante, el Fepc (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles), $14 billones entre 2021 y estos cuatro meses. Ecopetrol nos presta, y eso vale una reforma tributaria.

Nuestra canasta energética está fuertemente apoyada en combustibles fósiles, 65%, no se puede prescindir de ellos. Es claro que hay que hacer una transición, pero no a costa del crecimiento y del bolsillo de los colombianos. Pero ni las energías eólicas ni solares van a suplir esas capacidades. Colombia sin el ingreso petrolero no es viable.

