Mayoría de candidatos le dará más impulso a inversión minera

La minería es uno de los temas en la agenda de los candidatos a la Presidencia de la República que viene generando polémica y algunos enfrentamientos, no solo entre los mismos aspirantes, sino también de parte y parte en los simpatizantes.



Y es tal la temperatura de las discusiones, en la actual contienda electoral para llegar a la Casa de Nariño, sobre esta operación extractiva, que las álgidas discusiones y enconados debates ya muestran de manera clara cuáles candidatos avalan su continuidad, y quienes buscan desacelerar la actividad.



Portafolio consultó las propuestas de campaña de los postulantes en materia extractiva para establecer las posturas con respecto al futuro de la tarea minera si llegan a la Presidencia de Colombia.



Una tarea ambiental



En el caso de la candidata Ingrid Betancourt, en diversos escenarios ha manifestado que si llega a la Presidencia de la República buscará generar confianza entre los inversionistas para fortalecer la operación minera.



Así mismo, ha indicado que defenderá la seguridad jurídica con reglas de juego claras para el desarrollo de la actividad.



Y ha dejado en claro que buscará entre las multinacionales mineras que sus operaciones se desarrollen bajo parámetros y protocolos ambientalmente sostenibles.



Así mismo, plantea que le dará mayor papel a las comunidades en la discusión para el desarrollo de proyectos mineros.



Por su parte, el aspirante por el movimiento Centro Esperanza, Sergio Fajardo, ha explicado que promoverá un dialogo a nivel nacional en materia de exploración y extracción de recursos naturales con el objetivo de superar el conflicto social y para promover la formalización de la pequeña minería.



Y en el tema de la actividad extractiva a pequeña y mediana escala, el candidato Fajardo subraya que buscará fórmulas para estructurar puentes de comunicación para lograr concertaciones entre las empresas mineras y las comunidades.



Minería responsable



Para el candidato Federico Gutiérrez, si no se cuenta con una actividad minera, no es viable la transición energética. Y explica que, para la generación de energía solar se requiere 58% de silicio y 41% de cobre, para las plantas eólicas se requiere cobre, zinc y níquel, entre otros minerales.



“Por eso, apostaremos por el sector minero garantizando la seguridad integral, física y jurídica para la actividad. Los trabajadores del sector tendrán garantizada la estabilidad para la ejecución de sus contratos, y las regiones y sus comunidades tendrán la garantía de que se permitirá la actividad minera solo donde sea viable, y con total cuidado de los recursos naturales”, recalcó Gutiérrez.



De igual manera, dejó en claro que, durante su gobierno no permitirá que la extracción ilícita de minerales siga degradando el medio ambiente.



Además plantea apoyar a los mineros informales para que se integren a los programas de formalización minera existentes para regularizar sus actividades de explotación. “Nuestro gobierno será socio de los pequeños mineros para ayudarles a conseguir la formalidad, la bancarización y la trazabilidad de su producción”, dijo.



También plantea brindar las condiciones para que los títulos otorgados logren superar la etapa de exploración y pasar a las siguientes fases del proceso.



“Aumentar la inversión en esta etapa para diversificar la canasta de minerales, especialmente para los minerales del futuro (cobre, níquel, oro, coltán, arenas raras, y carbón metalúrgico)”, indicó Gutiérrez.



Freno o desaceleración

​

Como en las propuestas para la operación petrolera, el aspirante del Pacto Histórico, Gustavo Petro, también plantea una desaceleración en las tareas mineras.

“No se otorgarán nuevas licencias, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto. Respetaremos las decisiones democráticas de las consultas populares”, recalca en su propuesta de campaña.



Petro además afirma que se creará un fondo para la transición energética con recursos de las regalías y aquellos provenientes de la eliminación de algunos beneficios tributarios al sector de la minería de carbón.



Y para la operación extractiva en vigencia, propone que acentuará los controles ambientales, laborales y fiscales sobre la minería en curso.



“Exigiremos a las empresas responsables de los pasivos ambientales la rehabilitación de las áreas intervenidas y en riesgo inminente, la descontaminación de los ríos, así como el restablecimiento de los derechos de las poblaciones afectadas, y fortaleceremos, y haremos cumplir las cláusulas referentes al financiamiento de las acciones que conlleven al cierre apropiado de las explotaciones mineras”, indica en su programa de campaña.



Gustavo Petro indica que protegerán la minería ancestral y artesanal, así como la de subsistencia y de pequeña escala “quitándole el control a las mafias para garantizar el trabajo decente”.

ALFONSO LÓPEZ