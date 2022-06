Mejorar las vías, la propuesta clave del agro para candidatos

El panorama electoral de cara a la segunda vuelta entre Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico y Rodolfo Hernández cabeza de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de junio, deja a la expectativa las solicitudes y propuestas de las agremiaciones agrícolas respecto al fortalecimiento y desarrollo del sector agro en Colombia.

(Lea: ‘Apps’ de transporte, con descuentos para segunda vuelta de elecciones).



De acuerdo con el documento público de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), en materia de desarrollo del campo colombiano, le sugieren tres propuestas al próximo presidente de la república.



En primer lugar, la SAC sugiere una estrategia de seguridad nacional, frente a la seguridad alimentaria, contando con el apoyo del Estado para habilitar y garantizar la producción rentable de alimentos y su acceso por parte de la población más vulnerable.



De igual manera, sugiere la dotación de bienes públicos con sólidos compromisos presupuestales, siendo este uno de los mayores dinamizadores del sector agropecuario y del empleo rural. Y como tercera propuesta, afirma que se debe definir la política rural de largo plazo y su articulación con la institucionalidad agropecuaria, para garantizar la estabilidad de la inversiones públicas y privadas y su impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de los 11 millones de colombianos que habitan las zonas rurales.



Por su parte, el gerente de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), Rafael Henández, propone asistencia técnica con enfoque gremial, garantizando las asistencias técnicas con asignación de recursos, elemento desde el cual sugieren que el Estado tome más partida. Así mismo, plantean mantener líneas especiales de crédito y apoyos al seguro agropecuario, entendiendo el crédito y el seguro como lineamientos para otras políticas.



Así mismo, sugiere una ley de insumos agropecuarios, específicamente en materia de fertilizantes, aportando una economía mixta, “no podemos seguir dependiendo de países como Rusia porque eso es lo que ha encarecido los suministros de fertilizantes en el país”.



En propuestas a largo plazo, se destaca el tema de las exportaciones, trabajando la competitividad de los productores, con más acompañamiento por parte del Estado, además de tarifas diferenciales para las actividades del sector agropecuario, “como lo hacen en la mayoría de los países, simplificando el sistema tributario para apoyar la formalización del sector”.



Para el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé), Roberto Vélez, “el país necesita una política de largo plazo para el sector agropecuario, de infraestructura y bienes públicos”.



Sin embargo, en el caso del café “nos gustaría que el nuevo gobierno mirara la posibilidad de que con el presupuesto público se cubrieran las obligaciones de los pensionados del Fondo Nacional del Café, para que el fondo pueda cumplir con el programa de renovación cafetera” afirma el gerente.





En materia ganadera, para José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, dice que se necesitan una serie de bienes públicos transversales, vías terciarias de manera diferencial, pero “también necesitamos de una política mucho más activa en materia de energía eléctrica. Incluso estamos pagando alumbrado público cuando ni en las trochas, ni las fincas hay alumbrado público”.



De igual manera, Lafaurie afirma la necesidad de asistencia técnica vinculada a créditos con bajas tasas.



Según Jeffrey Fajardo, presidente del Fondo Nacional de Porcicultura (PorkColombia), el próximo gobierno debería emular lo que ha sido la estructura de la definición de política pública por parte de Estados Unidos para el agro. “Esa política pública se define a través de del farmville, que es la estructuración y publicación de un presupuesto quincenal de todo el agro. Además, se basa en que cada cinco años se haga una publicación en donde los ciudadanos conozcan en qué se van a destinar los recursos para el agro sector por sector”, comentó.



También afirmó que: “algún día se convierta en política pública en donde haya un compromiso explícito en destinar un porcentaje fijo del ingreso del presupuesto nacional para el agro y saber cuál va a ser la distribución de esas ayudas enfocadas en recursos que se utilicen para infraestructura y para desarrollo de capacidad productiva”.



Para el presidente ejecutivo de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), José Francisco Zúñiga, es importante la contención y prevención del Fusarium Raza 4 Tropical ya que es una enfermedad que no tiene control biológico ni químico y “que de salirse de control pone en riesgo al sector bananero y platanero de Colombia, tanto de exportación como de consumo nacional. Ese control debe volverse una política de Estado o gobierno”.



Zúñiga sostiene que los distritos de riego particularmente en el departamento del Magdalena se pueden optimizar para ampliar frontera agrícola no solo para bananos sino para otros cultivos y mejorar el recurso hídrico.



(Lea: Economía reclama terreno en la recta final de las elecciones).



Un tercer punto son vías terciarias. “Nosotros en el Magdalena y en general en el agro colombiano, no tenemos vías que permitan mejorar la competitividad del sector agrícola. El banano no es la excepción; nosotros tenemos pérdidas importantes por el maltrato que tiene la fruta cuando se traslada por las vías terciarias hacia las principales”.



Nicolás Pérez Marulanda, presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), manifestó que el sector está listo para seguir trabajando por el desarrollo del campo con el próximo gobierno y continuar aportando al país.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.