Menos Petro, candidatos piden seguir con la operación petrolera

Sin duda, unos de los temas económicos que más genera polémica y fuertes enfrentamientos entre los candidatos que aspiran a la Presidencia de la República, es el relacionado con la actividad petrolera.



Y en la actual contienda electoral para llegar a la Casa de Nariño, esta operación extractiva no ha sido la excepción, y tampoco ha estado ajena a los enconados debates entre los ocho nombres que se postularon para lograr la primera magistratura.



Portafolio consultó las propuestas de campaña de los candidatos para establecer las posturas con respecto al futuro de la tarea hidrocarburífera si llegan a la Presidencia de Colombia.



ESENCIAL EN INGRESOS



Para la candidata Ingrid Betancourt, suspender la operación hidrocarburífera es detener en el tiempo el impacto ambiental, pero se generarían afectaciones económicas para la nación como la caída en la renta petrolera, así como un decrecimiento en el nivel de la regalías para los municipios.



Propone que la operación petrolera continúe, pero que no solo la misma tarea sea ambientalmente sostenible, sino que además se incremente la producción de ‘crudo verde’.



“Ecopetrol es esencial en la operación petrolera del país. Es el principal vehículo para la venta de nuestro crudo. La compañía está innovando en comercializar un petróleo verde, y lo que hace básicamente es comprar créditos de carbono para tratar de mitigar el impacto de la producción”, dijo Betancourt.



INTENSIFICAR LA TAREA



Por su parte, el aspirante Federico Gutiérrez no solo propone intensificar la operación hidrocarburífera con nuevas rondas para la asignación de bloques para desarrollo, sino que buscará que la operación se enfoque en producción de gas.



“No solo llegaremos a un millón de nuevos usuarios para este combustible en las zonas urbanas y rurales, sino que además convertiremos al sector petrolero en el motor de la transición energética. El enemigo es el cambio climático y el carbono, no el petróleo”, subrayó Gutiérrez.



Agregó que, promoverán el desarrollo de una nueva industria de hidrocarburos, “aquella que va de la mano con la gestión y compensación de carbono en sus operaciones.

El tema del fracking tampoco lo deja de lado Gutiérrez, y propone asegurar la correcta implementación de los proyectos piloto, y a partir de los resultados obtenidos, avanzar en la etapa de evaluación.



Otro de sus planteamientos es impulsar la construcción de infraestructura de transporte de gas y petróleo, con tarifas competitivas que permitan aumentar la capacidad y la confiabilidad del sector. “Esto incluye la terminal de regasificación del Pacífico para conectar el mercado nacional con Asia-Pacífico”, dijo.



FRENO A LA OPERACIÓN



En el caso del candidato Gustavo Petro, su propuesta se centra en el freno del modelo extractivista.



“Emprenderemos un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo. En nuestro gobierno se prohibirán la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos. Respetaremos las decisiones democráticas de las consultas populares”, afirmó.



Y añadió que se creará un fondo para la transición energética con recursos de las regalías y aquellos provenientes de la eliminación de algunos beneficios tributarios al sector de los hidrocarburos.



DEJAR LA DEPENDENCIA



Si bien el aspirante Sergio Fajardo afirma que el país debe continuar con la operación hidrocarburífera, aclara que no debe ser por mucho tiempo, y propone ir dejando atrás la dependencia del petróleo para tener una estructura exportadora más diversificada y competitiva internacionalmente. “El mundo está cambiando rápidamente: nuestros productos mineros van a escasear en un futuro cercano, y el planeta nos pide que busquemos nuevas maneras de prosperar y usar nuestras riquezas”, aseguró.



Entre las razones del candidato están que, el sector petrolero es intensivo en capital y tiene pocos encadenamientos con otras actividades productivas, hay vulnerabilidad en la economía del país debido a la volatilidad de los precios del petróleo, y genera una concentración geográfica para su desarrollo.



CONTINUIDAD PETROLERA



Los candidatos Enrique Gómez y John Milton Rodríguez en sus respectivos planteamientos insisten en no solo ampliar, sino además, en fortalecer la operación hidrocarburífera en el país, si logran el sillón presidencia.



Si bien el primero aún no presenta de manera formal sus propuestas de campaña, en diversos escenarios ha subrayado que Colombia necesita reactivar aún más la producción petrolera y la exploración para llegar al millón de barriles.



Así mismo, plantea la creación de un tribunal de revisión de tutelas para todos los temas de expropiación y consultas previas con miras a que el país retome el control con la exploración petrolera.



En el mismo sentido, el aspirante Rodríguez, no solo insiste en fortalecer la operación hidrocarburífera, sino que indica que se debe intensificar la que se está realizando costa afuera.



Finalmente, el candidato Luis Pérez Gutiérrez propone en su plan de campaña “despetrolizar a Colombia”, ya que el crudo “es el responsable de muchos problemas ambientales, sus derivados y los de la gasolina, son destructores de los ecosistemas”.

Además plantea que, la meta a 10 años, es que en el país se use el mínimo de combustibles líquidos y de derivados de petróleo para la movilidad y cambiarlos por combustibles amigables con el medio ambiente.



